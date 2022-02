By

-Inicio hoy proceso de preinscripción en línea Preescolar, Primaria y Secundaria

La Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado informó que a partir de este martes primero de febrero y hasta el 16 del mismo mes, se llevará a cabo el proceso de preinscripción a Educación Básica para el ciclo escolar 2022-2023.

De acuerdo con el corte por parte del SIE, hasta las 12:00 horas, se lleva un registro de 16 mil 449 estudiantes; de los cuales, 20 corresponden para el nivel de Inicial, mil 966 para Preescolar, mientras que 6 mil 819 para primaria y 7 mil 644 para Secundaria.

Ante la contingencia de salud por la pandemia de COVID-19 y para dar cumplimiento a las disposiciones sanitarias establecidas por las autoridades estatales, el registro se realiza de manera electrónica a través de la plataforma del Sistema de Información Educativa (SIE): https://sie.chihuahua.gob.mx/publico.

En aquellos casos donde la madre, padre o tutor no cuente con los medios de conectividad a Internet, el trámite se debe de efectuar de manera presencial en las instalaciones del centro escolar al que se desea ingresar, cumpliendo con todos los protocolos al respecto.

como parte del proceso se deben proponer tres centros escolares para la preinscripción de las y los menores, a fin de ubicarlos en alguno de esos planteles cuando la escuela de primera opción, no cuente con espacios disponibles.

Para mayor información y aclaración de dudas, se puede llamar a los números del Centro de Atención Telefónica. En la ciudad de Chihuahua al 614 429 33 00 y en Ciudad Juárez al 656 629 33 00, de las 9:00 a las 15:00 horas.

En ambos teléfonos las extensiones disponibles son 12426, 12432 y 12435. También está disponible el correo electrónico evaluación@chihuahuaedu.gob.mx.

Asimismo, se dieron a conocer los siguientes pasos para informar a madres, padres de familia o tutores, los pasos a seguir para llevar a cabo el registro:

1. Ingresar a la plataforma del Sistema de Información Educativa (SIE): https://sie.chihuahua.gob.mx/publico/preinscripciones, la cual estará habilitada a partir del 1 de enero y se tendrá como fecha límite el 16 de febrero.

2. Dar clic en el botón de la opción de iniciar proceso.

3. Proporcionar la CURP o el número de matrícula de acuerdo a los datos impresos en los documentos a su alcance (ficha de preinscripción, credencia, boleta informativa, boleta electrónica, etc).

4. Insertar el código de seguridad para que el sistema valide la información del estudiante.

5. Corroborar si los datos arrojados son los correctos de la alumna o alumno.

6. Poner los datos generales de la madre, padre o tutor que pide el portal (nombre, teléfono, dirección, correo electrónico, etc.) y dar clic en la opción de guardar registro.

7. Automáticamente el sistema dirigirá a la página en donde deberán proponer tres centros escolares para la preinscripción de las y los menores, a fin de ubicarlos en alguno de esos planteles, cuando la escuela de primera opción no cuente con espacios disponibles.

8. Tras finalizar las selecciones de las instituciones, se deberá de corroborar que los datos ingresados son los correctos y posteriormente el sistema arroja un folio de solicitud que se tendrá que guardar.