Día 44 de la campaña de Lilia Merodio, Candidata a Diputada Federal por el Dto. 1 de Chihuahua. Continuó su recorrido por las distintas colonias del distrito, para conocer a sus habitantes y hacer compromisos de frente con ellos.

Por la mañana Lilia recorrió las calles de la colonia Parajes de Oriente, lugar donde fue muy bien recibida en compañía de su suplente, Carolina Frederick y todo el equipo. En esta colonia los vecinos pidieron ayuda para la pavimentación de sus calles ya que tras la construcción de la avenida Miguel de la Madrid, sus calles se inundan y todo esto termina también afectando sus hogares. Otra de las peticiones, fue que se gestione un programa de ayuda a los microempresarios, quienes con la pandemia se vieron severamente afectados.

Más tarde, Carolina se reunió con vecinos de las colonias Simona Barba y Horizontes del sur en donde pidieron ayuda con la seguridad, ya que es insuficiente. Comentaron que cuando hacen el llamado a las autoridades, nunca llegan. A esta misma reunión llegó la señora Juana Peña, quien sufre una discapacidad y expresó la falta de ayuda por parte del gobierno. “Nos están diciendo que si no nacimos con la discapacidad ya no calificamos para ningún programa de ayuda y pienso que eso no es justo, si no fuera por mi esposo y mis hijas que me ayudan no sé qué sería de mí”, expresó.

El primer compromiso de Lilia Merodio al iniciar la campaña es promover la economía y el turismo regional, al realizar las gestiones para que se permita la circulación de los vehículos fronterizos por todo el Estado de Chihuahua. El segundo compromiso es el recuperar los espacios públicos, gestionar más presupuesto para parques e infraestructura para los niños y jóvenes.