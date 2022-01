Luego de que el INE avaló 2.8 millones de firmas de apoyo a la consulta de revocación de mandato, con lo que se supera el requisito de 3% de respaldos, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en sus cuestionamientos a la autoridad electoral para ahorrar y llevar a cabo ese ejercicio democrático.

Recordó que cuando llegó a la Presidencia de la República en 2018, la dependencia ejerció un presupuesto de 3 mil 600 millones de pesos y el año pasado ejercieron 600 millones.

“Tres mil millones menos y no lo hicimos mejor, pero tampoco lo hicimos peor. Es lo que le decimos al INE. ¿Cómo no vas a poder ahorrar?”.

López Obrador señaló que para lograr ese ahorro, Presidencia no ha comprado vehículos nuevos, no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, no hay caja de ahorro especial, no tenemos los sueldos de antes: “No hay los que cobran sin trabajar, aviadores”, dijo.

Pide denuncias contra Salmerón

El Presidente llamó a presentar denuncias en contra del historiador Pedro Salmerón, propuesto como embajador de México en Panamá, porque de lo contrario sólo son campañas por intereses políticos.

“Tienen ellas [las mujeres] que presentar las denuncias y acudir al Ministerio Público, y con toda la proyección señalar lo que sufrieron, padecieron y la autoridad competente tiene que resolver, pero no juicios sumarios”, defendió el Presidente.

Argumentó que los señalamientos de presunto acoso sexual en contra del historiador han tomado más fuerza porque hay intereses políticos y sus opositores se valen de todo.

Sobre el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz (PRI), a quien propuso como nuevo embajador de México en España, el Presidente dijo: “Va bien, es un proceso, tarda, pero no ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador, yo creo que en unos días más se va a dar el beneplácito, no hay ningún motivo para que no se acepte”.

Recordó que en su administración ha habido discrepancias con el gobierno de España porque no aceptaron ofrecer disculpas por los abusos que se cometieron durante la época de la Conquista y porque durante los sexenios del periodo neoliberal las empresas españolas hacían lo que querían, porque nos veían como tierra de conquista y eso “ya no se permite”.

“No se permite que empresas vengan a robar y saquear como sucedió en el periodo de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto “hay pruebas de Repsol, OHL, Iberdrola”, insistió.

ElUniversal