Con la participación de 50 integrantes de las áreas de seguridad y protección civil, de los tres órdenes de gobierno ubicados en la zona norte, este día fue instalada la Mesa de Mando de Protección Civil para la Temporada Invernal 2022-2023.

De manera oficial la llegada del invierno es el próximo 21 de diciembre, sin embargo y ante las condiciones meteorológicas que ya se han presentado en las últimas fechas, se trabaja en atender eventuales contingencias climatológicas, informó el coordinador Estatal de Protección Civil Zona Norte, Mauricio Rodríguez Padilla.

La instalación del órgano tuvo lugar en las oficinas de Pueblito Mexicano, en donde se revisaron estadísticas referentes a los riesgos y situaciones que pueden presentarse derivadas de las bajas temperaturas.

El representante del Gobierno del Estado en la Zona Norte, Oscar Ibáñez Hernández, dijo que la finalidad es prevenir a través de la coordinación entre autoridades, y de esta forma reducir las estadísticas en los decesos a causa de intoxicación por monóxido de carbono o hipotermia.

“Tendremos un invierno seco y con ello picos de muy bajas temperaturas, no necesariamente el promedio pero se esperan incidentes de días muy fríos, que eso puede agarrar desprevenida a la gente y ocasionar desde accidentes hasta males respiratorios”, enfatizó el funcionario.

Uno de los propósitos es contar con un mando unificado, en el que participen representantes de dependencias gubernamentales de Protección Civil y cuerpos de seguridad, así como sociedad civil organizada y ONGs.

El plan de atención presenta las herramientas y estrategias para estar preparados ante algún fenómeno natural, y cuenta con 354 refugios divididos en la zona centro, sureste, sur, noreste, norte, oeste y suroeste del estado.

El titular de Protección Civil Estatal en la Zona Norte, destacó que ante la inminente llegada de la temporada invernal es importante permanecer atentos a las alertas emitidas por las autoridades.

Dentro de las recomendaciones básicas, el funcionario destacó la importancia de abrigarse bien, aislar tuberías de agua y gas, no salir de casa si no es necesario, evitar improvisar calentones, revisar las condiciones de los calefactores, no exponer a las mascotas a las bajas temperaturas, proteger a niños y adultos mayores, además en caso de una emergencia llamar al 9-1-1.

Rodríguez Padilla puntualizó que los primeros respondientes suelen ser de las dependencias municipales, por lo cual es de suma importancia una adecuada coordinación para hacer más eficientes las acciones de prevención, auxilio y recuperación.

Cabe mencionar que fueron parte de esta mesa de trabajo, representantes de Protección Civil Estatal y Municipal, de los municipios de Ahumada, Janos, Ascensión, Casas Grandes, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero; personal de: Emergencias 9-1-1, SSPM, Salud Estatal, Policía Estatal, Sindicato de la Aduana Fronteriza, INM, Grupo Beta, Coespris, SEyD, SEDUE, Coespo, entre otras instancias.

Además, se contó con la participación de la empresa Gas Natural de Juárez, la Dirección de Obras Públicas del Municipio, la Secretaría de Medio Ambiente, la UTCJ, la Dirección de Ecología, el Departamento de Bomberos, el Servicio de Emergencias Médicas Motorizado, la Cruz Roja y Rescate.