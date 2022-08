Acto de conciencia en Plan Estratégico

Hiram le echó a perder la fiesta a Adriana Fuentes

CODER le echa a Thor Salayandía por defender las causas

Viva Aerobus se disculpa por atrasos de los vuelos

Este fin de semana organizaciones y colectivos arropados por Plan Estratégico de Juárez llevaron a cabo la recolección de firmas de ciudadanos, con el fin de obtener información sobre el estatus que guarda el costoso y molesto proyecto del BRT 2.

Como estará el entuerto del BRT-2 que Plan Estratégico aplaudió y aplanó el camino para que el proyecto de transporte se hiciera realidad en esta ciudad, ahora lo está cuestionando.

En un acto aún no descifrado por algunos, estas asociaciones iniciaron la campaña y sobrepasaron por mucho las firmas requeridas para solicitar una audiencia pública para que el estado informe, entre otras cosas las etapas y avances del proyecto, así como los recursos invertidos.

Lo que no han informado los líderes de esta iniciativa es si previo a la recolección de firmas solicitaron formalmente ante las diversas instancias la información que están requiriendo.

Y es que según trascendió en la secretaría de Desarrollo Urbano, en sus direcciones y oficinas como transporte nunca recibieron petición alguna de información sobre el BRT-2 por parte de Plan Estratégico, ni de la Red de Vecinos de Juárez o algún otro colectivo.

Así que los mal pensados se preguntan si la acción de recolección de firmas es sólo una burda campaña por parte de Plan Estratégico para mantenerse en el ánimo ciudadano, y sabrá dios en que otros intereses de las organizaciones de la sociedad civil.

***

El BRT-2 es un sistema de transportación y movilidad que se vendió a la comunidad juarense como un proyecto moderno, cómodo y que desalentaría el uso del automóvil y que la población preferiría usar el transporte público a los automotores.

En días pasados la Red de Vecinos de Ciudad Juárez, organización relacionada al Plan estratégico de Ciudad Juárez organizó un levantamiento de firmas para solicitar una audiencia pública para que las dependencias responsables den un informe preciso de las condiciones y cuando lo pondrán en marcha.

A los directivos de Plan Estratégico se les olvida que ellos fueron los que más defendieron el proyecto y que, incluso aportaron esfuerzos para socializarlo, y cobijó las actividades iniciales para que el BRT se implementara en Juárez.

Este proyecto ha sido un sistema promovido principalmente en ciudades de Latinoamérica y, que detrás se encuentran entidades internacionales que han financiado estudios de movilidad urbana y coincidentemente con implementación de BRTs.

Ahora que se están dando cuenta que quizás fue una mala decisión implementar un BRT en Ciudad Juárez desde el exterior, se dan cuenta que la receta no es la apropiada.

Fondos de los estudios de factibilidad del BRT fueron aportados por organismos como el Banco Mundial, Fondo del Medio Ambiente de Maryland USA (GFE y otros).

El Plan Estratégico es una buena iniciativa, pero como que también recibe fondos de organismos internacionales como USAID, Ciesas, IWPR, departamento de estado y otros, es de suponerse que así se cuelen recetas foráneas que quizás la ciudad no necesita.

Será que ya empiezan a darse cuenta de que la receta para el enfermo no fue la que prescribieron y ahora tratan de revertir su realidad con consultas y señalar responsables en otras áreas.

***

Lo que pasa o deja de pasar en el otrora partidazo del Revolucionario Institucional no interesa mucho en el mundillo de la política local.

Pero lo que ocurrió ayer en el galerón de Lerdo y Galeana durante la ceremonia oficial de toma de protesta de Mireya Porras como presidenta del nuevo Comité Municipal dio mucho de qué hablar.

Y es que a alguien se le ocurrió la “magnifica” idea de invitar a uno que otro moreno del municipio a dicho evento protocolario, en donde se suponía prepararían las lanzas de fuego y repiquetearían los tambores de guerra en contra de Morena.

¡Obvio, noo!

La pregunta es, cómo los priístas pueden hacer a un lado las ofensas de un Gerardo Fernández Noroña, de un Mario Delgado y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador como para convivir políticamente con los de Morena bajo un mismo techo.

Pues eso ocurrió ayer cuando el regidor Antonio “Pañalitos” Domínguez Andrade, Ana Estrada, Mary Adame, Cecilia Reyes Castro, Pedro Matus y otros acudieron muy monos a la celebración priísta.

Ahí estaban en primera fila junto con otros actores políticos del PAN y el PRD, aunque la presencia de Joob Quintín, de Javier Meléndez del PRD y otros panistas se comprende por aquello de las alianzas, pero la presencia de los morenos no… por más civilidad política que digan tener.

Y lo que tenía que ocurrir ocurrió, fue el diputado federal Hiram Hernández Cetina quien en su discurso dijo cosas que ofendió a Adriana Fuentes Téllez, actual funcionaria de la administración municipal morenista.

Adriana no soportó que el dirigente estatal Alejandro Domínguez le haya permitido el uso de la voz al diputado federal, y casi para cerrar el evento se retiró del auditorio del PRI muy molesta porque Hernández se refirió al mal gobierno de la 4 T.

La propia Adriana Fuentes dijo que le molestó que el diputado haya llamado “asesinos” a los de Morena.

” Este no era el lugar ni el escenario para que el diputado hiciera esa declaración. Creen que saben mucho de política, pero no saben nada. No conocen de respeto ni de convivencia y tolerancia. Yo por eso me levanté y me fui. Me dio mucho coraje que hiciera eso y la verdad no se vale. Estábamos en nuestra casa con nuestros invitados y este sujeto lo primero que hace es insultarlos”, dijo Fuentes.

Por su parte Hiram negó haber llamado “asesinos” a los de Morena.

“Pues yo critiqué fuerte a Morena y a AMLO y parece ser que le molestó. Pero nunca fue contra ella, yo a ella hasta la saludé en mi discurso”, dijo Hernández.

Y el que tuvo que salir a ofrecer disculpas a algunos de los invitados por el discurso que provocó el desplante de Adriana Fuentes fue Jorge Gutiérrez Casas quien de “pendejo” no bajó al diputado Hiram Hernández.

Ya de por si los alicaídos priístas no saben cómo salir del atolladero por la falta de liderazgos y de discursos incendiarios en contra de la oposición, y más en la víspera de la guerra electoral que se avecina.

Por cierto, los expresidentes del Comité Municipal del PRI desairaron el evento porque Alejandro Domínguez no les cumplió la promesa de consultarles el perfil del presidente del partido en Juárez. solo se vio por allí a la China Nora Yu.

***

La grilla en el sector empresarial sigue cada vez más candente echándose unos a otros, la pasividad con que se miran ante la problemática que enfrenta el estado y el país y en cuanto a la vida productiva.

Ahora resulta que el representante del Consejo de Desarrollo Económico Regional Juárez (CODER) Dagoberto Cedillos que después de que se reunieron los empresarios con representantes del aeropuerto de Ciudad Juárez, sacó a relucir una nota periodística donde Thor Salayandía habla precisamente del tema del aeropuerto que lleva tres años con la remodelación y pues no se ve para cuándo terminen.

Ahí quedó el cuestionamiento, pero más tarde le llama Dagoberto Cedillos a Thor Salayandía para disculparse por lo que puso en el chat.

La situación es que los empresarios están muuuy calladitos, muuuy alineados, a pesar de que todos los días AMLO les echa y culpa de todo, lo que están muy lejos de representar a sus socios en las cámaras, ah, pero cuando sale Thor a hacer una declaración, lo tachan de protagonista en vez de defender la causa como empresa ante la sociedad.

***

Ya que hablamos del aeropuerto, el que ha salido a dar la cara es el director general de la aerolínea Viva Aerobus, Juan Carlos Zuazua quien se disculpó por los ajustes en las operaciones que han afectado el itinerario de vuelo, ya sea porque fueran a visitar a sus familiares, de vacaciones o negocio; esto no resulta en un hecho indiferente para la empresa y están del servicio que esperan de Viva.

En una carta dirigida a sus clientes, Viva Aerobus menciona que valoran la confianza de millones de pasajeros que han depositado en la empresa por casi 16 años de historia.

La aviación a nivel mundial atraviesa por un momento sin precedentes, después de dos años en los que, por motivo del Covid-19, los viajes se pusieron, prácticamente, en pausa.

La industria no ha podido igualar el acelerado ritmo de la recuperación del mercado, sobre todo en temporadas altas, como lo es el verano. Y es que la pandemia ha implicado desafíos para todos los que formamos parte de la industria aérea, incluyendo proveedores, aeropuertos, fabricantes, socios comerciales, entre muchos otros.

En la misiva dice que; esto ha tenido efectos en nuestras operaciones de manera directa. Nos enfrentamos a demoras en la entrega de aviones por parte del fabricante; así como en partes de aeronaves con las que contábamos para atender a nuestros pasajeros con la confiabilidad y puntualidad que merecen. Ello nos ha conducido a realizar ajustes en nuestras operaciones y, en los casos necesarios, teniendo esta difícil decisión como última opción, realizar cancelaciones; siempre pensando en afectar al menor número de pasajeros posible.

Esta situación ha significado que nuestros recursos para atención a clientes se hayan visto sobrepasados, pero ya hemos tomado acciones puntuales. Estamos creciendo nuestro equipo, y estamos trabajando de la mano de nuestros proveedores para regularizar las entregas de aeronaves y partes pendientes a la brevedad posible. También contamos ya con una mayor capacidad de atención en nuestros múltiples medios de contacto para atender cualquier incidente relacionado con esta situación.

“En verdad lamento profundamente que, en esta ocasión, no hayamos podido apegarnos fielmente a nuestra Promesa de Servicio, sobre todo ahora que, desde hace algunos años, hemos venido trabajando arduamente para implementar medidas y políticas encaminadas a enriquecer nuestra propuesta de valor. Ten la certeza que no descansaremos hasta cumplir con nuestra misión: Siempre Seguros, Siempre Confiables y Siempre Precios Bajos”, comentó Juan Carlos Zuazua.

Todos los que formamos parte de esta compañía estamos muy conscientes que tú, pasajera/o eres el centro de nuestras operaciones y te agradezco enormemente por tomarte estos minutos para leer este mensaje, esperando contar con tu comprensión.

Deseo que pronto podamos recibirte nuevamente en alguno de nuestros aviones y que nos des la oportunidad de demostrarte que la mejora continua y el compromiso contigo, son dos de nuestros pilares rectores.