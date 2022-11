By

La Fiscalía General de la República (FGR), cuenta con todas las pruebas para iniciar varias carpetas de Investigación en contra de personal como presuntos responsables de realizar el trámite de legalización de vehículos de procedencia extranjera.

Las investigaciones se iniciaron luego del programa que inició el gobierno federal encabezado por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el cual beneficiará a miles de familias de varios estados de la zona norte y centro del país.

De acuerdo con las denuncias y testigos que han realizado declaraciones ante la autoridad en contra del operador Gerardo Flores del módulo de Repuve en Guadalupe Práxedis, a quien señalan de realizar trámites de legalización de vehículos y de entregar engomados a los propietarios de vehículos.

Lo anterior es una estafa a las personas que de buena fe confía; aseguran los testigos que Gerardo Flores no de alta los trámites en la plataforma de consulta ciudadana.

Esto traerá problemas a quienes hacen dichos tramites porque no se están importando debidamente.

Las reglas oficiales establecen que el trámite debe realizarse por las personas presentando su vehículo en los establecimientos correspondientes con un costo único de 2 mil 500 pesos.

Actualmente las investigaciones están en procedimiento ya que también, se habla de algunos módulos como lo son Paseos Y Pueblito Mexicano serán las autoridades correspondientes que inicien con las averiguaciones.

Cualquier ciudadano inclusive aquellos que no saben del tema podrían darse cuenta de que no corresponde para nada el número de vehículos legalizados con el número de engomados y trámites realizados, es decir que se ven muy pocos vehículos diarios en el módulo de Guadalupe Práxedis y no corresponde con todos los trámites de legalización que se están haciendo por este módulo.

El único módulo que está trabajando de manera correcta es el punto del Papa Juan Pablo segundo ya que no habido ninguna queja y no hay ningún inconforme ni se ha visto nada que vaya fuera de la ley ni cosas que sean irregulares

El documento completo se puede consultar en el siguiente link: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640965&fecha=19/01/2022