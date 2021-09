By

La madre de un infante de marina estadounidense que murió en Afganistán durante la retirada de las tropas estadounidenses invitó al expresidente Donald Trump al funeral de su hijo después de que Trump respondiera a su publicación en las redes sociales que criticaba al presidente Joe Biden.

Shana Chappell, la madre de Kareem Nikoui, Corporal Lance del Cuerpo de Marines, le pidió a Trump que asistiera al servicio del 18 de septiembre en la Harvest Christian Fellowship en Riverside, California.

Chappell expresó que Biden tenía “sangre en las manos” después del ataque suicida de ISIS-K que mató a 13 miembros del servicio estadounidense en el aeropuerto de Kabul el 26 de agosto.

También pareció afirmar falsamente que Trump había ganado las elecciones de 2020.

“¡Si mi presidente Trump estuviera en el lugar que le corresponde, entonces mi hijo y los otros [héroes] todavía estarían vivos!”, escribió en una publicación de Facebook el 30 de agosto. La publicación se compartió al menos 16 mil veces.

Luego, Trump recogió el comentario y emitió una declaración en la que decía que ella estaba “100 por ciento correcta”.

“Si yo fuera presidente, tu maravilloso y hermoso hijo Kareem estaría contigo ahora, al igual que los hijos e hijas de otros, incluidos todos los que murieron en el feroz ataque al aeropuerto de Kabul … Te amo, y amo a Kareem”, escribió Trump.

En una publicación de Facebook del 2 de septiembre, Chappell declaró que la respuesta de Trump fue “hermosa” y le pidió que asistiera al funeral de su hijo.

Leer más: Facebook admite que fue un error borrar la cuenta de la madre del soldado asesinado que criticó a Joe Biden

“Sería un gran honor conocer al verdadero presidente de los Estados Unidos de América, el presidente Trump. Te amo y Estados Unidos te ama”, respondió.

Chappell mencionó que sus cuentas habían sido “prohibidas en la sombra” después de que Instagram deshabilitó brevemente su perfil. Instó a otros a compartir su mensaje para que Trump lo viera.

“Expresamos nuestro más sentido pésame a la Sra. Chappell y su familia. Su tributo a su heroico hijo no viola ninguna de nuestras políticas. Si bien la publicación no se eliminó, su cuenta se eliminó incorrectamente y desde entonces la hemos restaurado”, aseguró Facebook a The Independent.

“Parece que Instagram se encargó de eliminar mi cuenta porque supongo que fue porque gané tantos seguidores por la muerte de mi hijo debido a la negligencia, ignorancia y traición de Biden”, escribió Chappell en una publicación de Facebook en 30 agosto en el que compartió capturas de pantalla que muestran que su cuenta de Instagram había sido deshabilitada.

“¡Asumiré que Facebook me borrará a continuación! ¡Es curioso como estos idiotas izquierdistas unilaterales no quieren que la verdad salga a la luz!”

“Gracias Shana, nuestro país te ama y ama especialmente a tu hermoso hijo, Kareem”, dijo Trump en un comunicado el 6 de septiembre.

Independent