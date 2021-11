La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo hoy que nunca va a traicionar al pueblo y menos convertirse en líder de la oposición contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“De risa… venimos desde hace, pues más de 20 años luchando en el mismo movimiento; o sea, a lo mejor lo que quisieran ver es que yo me opusiera al Presidente en la Reforma Energética o en los problemas de fondo del país, pues si somos parte del mismo movimiento, somos parte de la Cuarta Transformación ¿cómo me voy a hacer un líder de la oposición? No, eso no, jamás”, contestó la mandataria luego de que le preguntaran si imita a López Obrador.

“Somos parte del mismo movimiento, en algunas cosas particulares habrá ciertas diferencias, pero en lo esencial, pues estamos totalmente de acuerdo, pues si no soy de la oposición”, aseveró.

El 1 de noviembre, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo declaró que México está preparado para una mujer Presidenta desde hace mucho tiempo.

Durante la toma de protesta de Indira Vizcaíno como Gobernadora de Colima, la mandataria capitalina fue interrogada por medios y señaló que desde hace mucho ha habido candidatas a la Presidencia de México, pero que en la actualidad no solamente es un tema de género, sino que también es dar apoyo al proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Cree que una mujer deba ya gobernar el país?, se le cuestionó a Sheinbaum, ella respondió: “Sí está preparado, pero desde hace mucho”.

“Desde hace mucho ha habido muchas candidatas a presidentas de la República, pero hoy, no solamente es un asunto de género, que es importante, sino también la continuidad de esta Cuarta Transformación que es fundamental… el rumbo de México un gran momento y hay que darle continuidad y todo nuestro apoyo al Presidente de la República”, agregó.

Al ser cuestionada sobre si ella pretendía postularse a la Presidencia en 2024, respondió: “Para todo estamos listas las mujeres y, ahora venimos como Jefa de Gobierno, ya después platicamos de otros temas, gracias”.

En su discurso de posesión, Indira Vizcaíno advirtió que las mujeres están listas en todos los ámbitos políticos, incluso en la Presidencia del país.

Por su parte, el Presidente Nacional de Morena, Mario Delgado también fue interrogado sobre la postulación de Sheinbaum para la Presidencia en 2024 y declaró que la considera una “mujer valiente y comprometida con la Cuarta Transformación”.

“Es una mujer valiente, comprometida con la Transformación. Hay mujeres capaces de darle continuidad al proyecto como Claudia Sheinbaum, como Tatiana Clouthier, también y por su puesto hombres como Marcelo Ebrard, como Ricardo Monreal que están listos para esta tarea”, expuso.

Y es que tanto Sheinbaum como el Canciller Ebrard y el Senador Monreal son los principales favoritos en las encuestas y los sondeos a suceder a López Obrador como candidato de Morena en 2024.

También agregó que el movimiento de Morena se encuentra “fuerte” y aseguró que cuentan con actores que pueden darle continuidad.

“Está muy fuerte el movimiento, tenemos actores muy importantes, muy relevantes que pueden darle continuidad a este proyecto transformador, ¿quién va a ser el candidato o candidata? – Lo va a decidir la gente. En Morena decide el pueblo y le vamos a dejar al pueblo esa decisión”, dijo.

Además, recalcó que López Obrador va a influir como un ciudadano más.

“Va a influir como un mexicano, mexicana más, pero la gente, el pueblo es el que va a decidir”, concluyó. El mandatario ha mencionado a Sheinbaum como una de las posibles candidatas, al igual que Ebrard, pero no ha mencionado a Monreal todavía.

SinEmbargo