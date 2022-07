By

La hora de las Mariposas Amarillas

Le ponen un estate quieta a Karla Escalante

Maru Campos a pisar el acelerador o quedamos en las mismas

Los que están haciendo sus maletas, pero cerrando su administración con fuerza son Joob Quintin y su equipo del PAN en Ciudad Juárez, y es que dicen ellos que trabajan cumpliendo o algo así se lee en sus redes sociales cuando postean una foto.

Y es que, si bien es cierto, un gran acierto de Joob fue remodelar el viejo edificio del PAN en la 16 de Septiembre, cosa que ningún expresidente actual del PAN hizo.

El también Coordinador de la Comisión del Centro Histórico empezó por su casa, -el PAN-, trabajando lo que ha venido peleando con el Gobierno Municipal dentro de dicha comisión que por cierto no han puesto ni siquiera botes de basura.

Otra parte del trabajo realizado y que es presumido por Quintin es en el Área de Comunicación donde el joven maravilla Kevin Luna encargado de dicha secretaría, ya hasta página Web inauguró con Bombo y Platillo. Se le ve en comisiones de las y los Regidores y tomando fotos a quien se le atraviese.

Hablando de trabajo y a pesar de que viene el cambio de Presidencia en el Comité d Acción Nacional, Josué Urrutia no ha bajado la aceleración de la afiliación ya que después de su reto de 45 cursos TIPAN como los panistas le dicen, sigue trabajando en terminar el proceso a los nuevos militantes y según nuestras fuentes ya se encuentran trabajando en el segundo semestre de cursos para entrar al PAN, todo por orden del CDE.

Vamos a ver cómo cierran los arriba nombrados y las demás secretarías que quedan activas dentro del Comité del PAN en Juárez.

***

Como dice el refrán, no hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla y a las Mariposas Amarillas que dirige Javier Meléndez Cardona dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) como la última esperanza de que el PRD siga vivo, se le ha llegado la hora de la verdad. Resurgen o mueren por inacción.

Han programado nueve asambleas distritales en las demarcaciones territoriales de los distritos locales, esperan la asistencia de un mil 300 representantes de comités seccionales, a los que han llamado Santuarios de Paz.

Las mariposas amarillas empezarán el sábado 30 de este mes, en el distrito seis local, con la asistencia de 153 personas, que son el número de seccionales que tiene el distrito que coordina el abogado penalista Alejandro Tinajero y el evento será a las 11:00 de la mañana en la Terraza Jardín Irma, allá por la colonia Revolución Mexicana.

Inmediatamente después, el sábado 6 de agosto, realizarán la asamblea distrital en el distrito local 9, en la sede del Comité Municipal del PRD, en la calle Belisario de Jesús García y Joaquín Pardavé en el fraccionamiento El Campanario, allá por las Torres. El responsable de ese evento es Carlos Martínez, muy ligado al deporte en esta ciudad. Ahí esperan a 88 asistentes

Completarán la tercera parte de las asambleas distritales, precisamente en la tierra de Javier Meléndez Cardona, en Samalayuca, el sábado 13 de agosto, donde la reunión será prácticamente un “día de campo” para juntar a 181 personas, por la presencia que tiene ahí el líder del PRD dónde ya fue Presidente en dos ocasiones. La coordinadora, es Viviana Velador, una de las personas de todas las confianzas de Meléndez.

Las asambleas siguientes serán cada sábado en sus respectivos distritos locales y la Asamblea Municipal, el día 1° de octubre, en donde esperan reunir más de mil personas, con una idea de Ciudad para integrar su plataforma municipal y legislativa.

Para entonces, veremos de qué color pinta el amarillo.

***

En reunión previa a la sesión ordinaria de Cabildo número 21 los regidores Antonio Domínguez Alderete, Amparo Beltrán Ceballos y Ana Estrada le pusieron una pela a la regidora de PANAL, Karla Escalante porque quiso bajar por sus (…) un dictamen que tenía muchas semanas de trabajo.

Desde hace diez días está cantando que tiene modificaciones, pero no tiene idea, nos referimos a la dichosa reforma al reglamento de Box.

En la previa, las comisiones de Gobernación y de Deporte y Cultura Física presentaron el dictamen para aprobar una reforma al Reglamento de Boxeo Profesional del Municipio de Juárez que incorpora obligaciones para que los promotores de box implementen medidas que garanticen la integridad de los pugilistas.

Pero en su intervención, la edil Karla Escalante pretendió bajar el dictamen, pero de manera tajante los integrantes del Ayuntamiento no se lo permitieron.

***

El encanto de los chihuahuenses hacia la gobernadora Maru Campos se desvanece poco a poco por los pocos resultados que ha logrado a casi un año de su gobierno y los ataques en su contra a través de las redes sociales no cesan.

Cada publicación que hace la mandataria estatal en redes sociales siempre salta más que uno criticando su actuar; incluso, comentan que luego que le dieron su voto ahora se sienten desilusionados al mencionar que su gobierno no tiene pie ni cabeza.

Hay un video que por cierto, ya muy trillado donde sale la gober Maru Campos cuando era alcaldesa y señala que los malandros deben irse a Delicias o a Ciudad Juárez a delinquir.