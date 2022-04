By

La Selección Mexicana jugará el Maurice Revello 2022; y aquí te decimos cuándo es, contra quién e historial del Tricolor en este torneo antes llamado Esperanzas de Tolulon; todo apunta a que los aztecas enviarán a la categoría Sub-20 que actualmente dirige Luis Pérez y que ha tenido buenos resultados en las giras realizadas.

El equipo mexicano fue anunciado en las redes sociales del torneo como uno de los participantes; de esta forma, el Maurice Revello 2022 será una vitrina para los juveniles futbolistas en busca de mostrarse a nivel internacional.

De esta forma, la Selección Mexicana jugará el Maurice Revello 2022 siendo un torneo importante para el Tricolor y los futbolistas que ya son prospectos para figurar dentro del futbol profesional o quieren consolidarse.

Contra quién

El combinado nacional competirá en el Segundo Grupo junto a Ghana, Venezuela e Indonesia, un sector que parece accesible para que México pueda avanzar. Por otro lado, Argentina, Francia Panamá y Arabia Saudita comparte otro sector; así como Japón, Colombia, Argelia y Comoros que son parte del tercer grupo.

Cuándo es

México vs Ghana – 30 de mayo

Venezuela vs México – 2 de junio

México vs Indonesia – 5 de junio

Pase lo que pase México jugará al menos un duelo más para definir el lugar que ocupa con los otros doce participantes.

Historial

En las últimas 10 ediciones del torneo (tomando en cuenta que en 2020 y 2021 no hubo por la pandemia); el Tricolor logró ganar el certamen en 2012 frente a Turquía. Posteriormente, cayó en la final 1-2 contra Inglaterra para quedarse con un segundo lugar.

México ha obtenido tres terceros lugares (1976, 1997 y 2019), además es la única selección de la Concacaf que ha ganado el torneo. Será la participación 26 de la Selección Mexicana en este torneo.

