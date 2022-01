Alma Arredondo se salió con la suya

A toro pasado, sale el pus de Gobernación

Nadan de muertito y se ven más bonitos

Siguen movidos en la Sección 42 del SNTE

Tacha al pésimo manejo de la pandemia

Técnicos de la UACJ se quejan de salario

El INE empieza a apretarse el cinturón

Ayer arrancó formalmente la estrategia Juntos por Juárez, la cual levantó cierta expectativa entre los juarenses y los medios de comunicación; el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar solamente hizo un compendio de lo que fue aprobado en el Presupuesto de Egresos para ser invertido en el área de seguridad pública.

En el caso de la representación federal, Fernando Ávila, sólo se remitió a una retórica política de buenas intenciones.

La gobernadora, Maru Campos, nomás ratificó el anuncio de un helicóptero que apoyará a las corporaciones policiacas que, por cierto, nadie sabe cómo operará técnicamente; esto fue lo único novedoso del discurso estatal.

Campos remató con un “no dejaremos de trabajar”, como si fuera volitivo el que una autoridad trabaje o deje de serlo.

La conclusión a la que llegaron muchos que siguieron, a través del ominoso mundo de las redes sociales, la transmisión de la puesta en marcha de la estrategia Todos Somos Juárez, es que solamente evidenció una reacción de los tres niveles de gobierno, ante el acoso que sometieron a los habitantes de Ciudad Juárez los grupos delincuenciales el jueves pasado.

Nadie puede imaginar cómo se puede cambiar un rumbo de estrategia de seguridad para 1.6 millones de habitantes en sólo 48 horas; pero ahí queda para el escrutinio de la lupa el pomposamente llamado Juntos por Juárez.

******

Finalmente, la regidora Alma Edith Arredondo Salinas -aún panista- salió avante en la designación de Darío Cárdenas como coordinador de Atención de Adultos Mayores en días pasados.

Sin duda que se filtra el Corralismo a la administración municipal mediante la negociación de la regidora Alma Arredondo, luego que se le otorga la coordinadora del Adulto Mayor a Darío Cárdenas, el malquerido de la presidenta del DIF estatal y madre de la gobernadora Maru Campos, la señora María Eugenia Galván Antillón.

Hace unos días fue instalado oficialmente el Consejo Consultivo Municipal para el Adulto Mayor, órgano encargado de trabajar en las políticas públicas y programas dirigidos a los adultos mayores.

Ahora solo se espera que Darío Cárdenas no traiga antecedentes bochornosos que puedan salir a la luz pública.

El Reglamento Interno del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor indica que el consejo deberá estar integrado por los representantes de las diferentes agrupaciones que aglutinan a los Adultos Mayores en el Municipio de Juárez, así como por miembros destacados del sector público y social.

Según el reglamento, el consejo estará facultado para intervenir en asuntos que tienen por objeto procurar a las personas adultas mayores, el ejercicio de sus derechos a una mejor calidad de vida y su plena integración al desarrollo social. Este órgano deberá sesionar cuando menos una vez al mes.

******

Algunas fuentes bien informadas de lo que sucedió en la dirección de Gobierno durante el corralato, nos comentan sobre el espinoso camino que tuvo que andar Maribel Hernández Martínez para transitar por esa dependencia en la Zona Norte.

La exdiputada tuvo que enfrentar el triunvirato que formaban Joel Gallegos Legarreta, director general de Gobierno, Ignacio Castro Velázquez y Lety Corral. Todos cobijados por el manto protector de Javier Corral Jurado.

Hernández operó contra corriente en el círculo vicioso de la regulación de la venta y suministros de bebidas alcohólicas, así como de la autorización, el control y regularización de los establecimientos y permisos para la venta de alcohol en donde el trío tenía gran interés.

Durante su paso por esa oficina, Maribel se enfrentó al poder de estos tres personajes que se amafiaron para controlar los permisos e imponer su ley para regular la venta y suministro de bebidas alcohólicas.

En enero de 2019, Hernández rindió protesta como jefa del Departamento de Gobernación en Juárez; ese mismo día, Nacho Castro Velázquez asumió como director de Gobernación estatal impulsado por Lety Corral quien siempre lo presumió como su subalterno.

A partir de esa fecha, la juarense se enfrentó a este grupo que era mangoneado por Lety Corral desde afuera del gobierno y por Gallegos y Castro desde adentro de palacio estatal.

Durante casi 20 meses, Maribel tuvo fuertes encontronazos con sus jefes al momento de aplicar la Ley de Alcoholes, porque los funcionarios tenían el respaldo del gobernador, ya que su hermana Lety le hablaba al oído.

En ese tiempo la jefa de Gobernación fue una gran piedra en el zapato de estos funcionarios que hicieron todo lo posible por desbancarla; hasta que finalmente a mediados de agosto de 2020 lograron quitarla del departamento de Gobernación y colocar en su lugar a Nacho Castro.

Pero gracias a sus resultados en esa oficina, Maribel fue rescatada por Carlos Olson San Vicente, quien la integró al equipo de trabajo de la Subsecretaría General de Gobierno de Chihuahua.

Luego en los primeros días de diciembre, Hernández Martínez regresó de nuevo a Gobernación de la Zona Norte para relevar a Nacho Castro quien enfermó de Covid-19.

En todo el tiempo en que Maribel estuvo al frente de la dependencia corrigió las irregularidades cometidas por Castro y Gallegos, quienes en contubernio daban permisos sin integrar los expedientes correspondientes.

Fue el caso de la empresa Heineken que usufructuaba alrededor de 300 permisos y no tenían un solo expediente en la oficina de Ciudad Juárez; en aquel entonces a la funcionaria no le quedó otra que no otorgar la renovación de esos permisos hasta integrar debidamente todos y cada uno de los expedientes.

Otros casos fueron los permisos provisionales que se entregaban desde las oficinas de Gobernación de la Ciudad de Chihuahua, como el otorgado a Operadora Turística Paso del Norte S.A de C.V que opera el hotel “Four Points” ubicado en el complejo comercial propiedad de Miguel Fernández Iturriza.

El permiso provisional número 302/1645 fue expedido el primero de mayo de 2021 con una vigencia provisional al 31 de mayo de 2021, y firmado por Joel Gallegos Legarreta, director general de Gobierno.

Otro caso similar es el permiso provisional para el restaurante bar 302/2674 que fue autorizado desde la Ciudad de Chihuahua al establecimiento Club 20/30, con fecha de expedición el 15 de julio y con vencimiento el 15 de agosto del mismo año. También firmado por Joel Gallegos.

Y así como estos existen múltiples pruebas de las irregularidades y violación a la Ley de Alcoholes por parte de los exfuncionarios de Javier Corral.

El exgobernador Corral logró mantener a los chihuahuenses atentos a su fallida Operación Justicia para Chihuahua, y con ese mega distractor, quedaban los escenarios libres para que en Gobernación y en otras dependencias dieran rienda suelta a su amor por el dinero mal habido.

Suponemos que estas quejas de nuestras fuentes están en manos de César Jáuregui Moreno, actual secretario general de Gobierno, información que no deberá guardar y deberá compartir con la Fiscalía General del Estado, para que, en su momento, se integren expedientes respetando el debido proceso y se lleven ante el poder judicial del estado.

*****

Igualito que la exdirigente estatal del PAN, la corralista Rocío Reza Gallegos, el presidente del Comité Directivo Estatal Gabriel Díaz y Joob Quintín, titular del Comité Municipal se hacen los occisos y ni pío dicen del desastroso quinquenio que encabezó su compañero Javier Corral.

Algunos analistas políticos piensan que estas dirigencias están haciendo todo lo imposible para que a su partido les salga muy barata la ineficiente e ineficaz seudo administración corralista.

Algunos recuerdan como todos los pasivos que arrastró César Duarte en su sexenio, se los cobraron con creces la sociedad chihuahuense al PRI; pero es el caso que habiendo sido postulado Corral por Acción Nacional ni siquiera se han atrevido a iniciar su expulsión, mucho menos aceptan tratar el tema de forma amplia.

También hay que recordar que Duarte ya tiene tres años que fue expulsado del tricolor. El pueblo bueno y sabio de Chihuahua volvió a votar por Acción Nacional a pesar de la debacle corralista.

Existe el antecedente de 1998 cuando el electorado no le perdonó a Francisco Barrio y al PAN su también su desastrosa administración y votaron por otra opción.

Estaremos atentos a que asuman a cabalidad como partido político la corresponsabilidad que tuvieron los blanquiazules en los cinco años que, de un día para otro, pasaron de un nuevo amanecer a una larga y oscura noche para los chihuahuenses.

Se suma al sepulcral silencio de los dirigentes azules, los inquilinos de Palacio Estatal que no comentan, ni han iniciado denuncias, ni procesos de investigación; no sabemos si no quieren, o no hay voluntad, o no quieren darse un balazo en el pie, o de plano no tienen elementos para iniciar alguna acción legal.

******

El que anduvo en esta frontera fue el profe César Chavira quien se reunió con algunos profes en el hotel María Bonita.

El aspirante a secretario general de la Sección 42 del SNTE trató de tener reuniones para arrancar en Ciudad Juárez su precampaña, pero nos comentan los maestros cercanos al sindicato, que Chavira no logra prender su proyecto, aún y cuando trata de hacerse de los simpatizantes que desafortunadamente dejó el profe Miguel Jiménez.

El profe Chavira es de los que podrían hacerle frente al tristemente célebre Gabriel Faudoa, candidato oficial del actual dirigente del sindicato Ever Avitia, pero para lograrlo a este aspirante le falta buen trecho.

Los pretendientes a este cargo sindicado y la base sindical siguen en espera que desde la ciudad de México lancen la convocatoria; la mayoría espera que traiga dedicatoria.

*******

La sorpresa que se están llevando los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado y del ISSSTE, es que les redujeron las incapacidades de 14 a solo 7 días con motivo de haber contraído el Covid-19 en cualquiera de sus variantes.

En el Seguro Social tampoco cantan mal las rancheras y el director general Zoé Robledo tuvo la genial idea de eliminar las incapacidades y emitir un documento que llama permiso Covid, lo que deja en la indefensión ante el patrón a los derechohabientes del IMSS.

Ahora que el primer mandatario, López Obrador se vio contagiado y que públicamente ha dicho que solo está tomando paracetamol y usando vaporub y asegura que en cinco días ya se siente bien, pues con ese ejemplo las instituciones ya mencionadas no lo duden que sólo recetarán paracetamol y volverán a reducir las incapacidades a tres o cuatro días.

Así es que el pésimo manejo de la pandemia, donde en tan sólo una semana, se rompió cinco veces el récord de contagiados diarios que ya andan rondando los 50 mil.

*****

El aumento al salario mínimo en la zona fronteriza para este año les caló a los trabajadores que tienen alguna carrera técnica, ya que los que ganan el salario mínimo, prácticamente ya les empataron su salario, incluso, superaron a los sueldos que estaban un poco más arriba del mínimo.

Estos ajustes salariales les afectaron a algunos empleados del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, aquellos que tienen un sueldo como técnicos porque si antes presumían que ganaban más que otros empleados como los de intendencia, ahora les rebasaron el salario.

Uno que otro trabajador se les reflejó su cara de coraje porque se preguntaban, ¿Cómo van a ganar los de intendencia igual o más que nosotros que estudiamos una carrera técnica?

Ahora esperarán el aumento del salario que les otorga la UACJ a sus empleados sindicalizados, administrativos, de confianza y docentes, ya que esperan que este año sea del 3.5 por ciento el aumento salarial.

Este beneficio es para todos, así que los que ganaban menos, ahora tendrán un sueldo más digno.

Cabe hacer mención que la Zona Libre de la Frontera Norte del país, recibieron un aumento de casi 47 pesos, es decir, de 213.39 pesos que era el salario mínimo de 2021, ahora subió a 260.34 pesos para este año.

*****

Ya están circulando los primeros oficios de la apretada al cinturón que está realizando el Consejo General del INE a los sueldos y prerrogativas de sus colaboradores.

Como este documento se esperan otros que irán marcando la pauta para reducir los egresos, sin que esto signifique que le harán caso a la propuesta de austeridad que nadie sabe quién elaboró, pero que sí fue suscrita por el secretario de hacienda Rogelio Ramírez de la O.

La respuesta formal del INE aún no ha salido a la luz pública, pero lo menos que dicen de forma individual algunos de los consejeros, es que es una propuesta de austericidio, lo que llevaría a una paralización del instituto de ser acatada con todas las inconsistencias.

Llegó al grado de la insensatez la propuesta que los 5 mil 500 millones de pesos de prerrogativas que van directas a los partidos políticos, la Secretaría de Hacienda los quiere hacer aparecer como parte del presupuesto del INE que puede manipular el consejo general del instituto.

La consulta de revocación de mandato va que va, pero el tema es: cuántas casillas se instalarán de las 161 mil que mandata la ley. Esto seguirá dando mucho para el análisis.