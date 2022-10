By

Adriana Fuentes entorpece el tráfico de la Gómez

No les chilla la ardilla a los inges de Obras Públicas

Pide ciudadana no construir estación del BRT 2 en el túnel de la 16

Enlista una serie de peticiones para mejorar el BRT 2

La hija del gran “Maquío”, Tatiana Clouthier Carrillo, no aguantó más trabajar para el gobierno de la Cuarta Transformación y ayer con toda la pena del mundo acudió a la mañanera a decir adiós a la Secretaría de Economía y al presidente.

La sinaloense salió por la puerta grande, como el mismo presidente de la república Andrés López Obrador lo dijo.

Las razones que orillaron a Tatiana a renunciar a la secretaría no se conocieron y en la carta que leyó en el pulpito mañanero no dijo los motivos personales, ni públicos que motivaron su separación del gobierno federal.

Las especulaciones sobre su salida apuntaron a los momentos comerciales más complicados que está viviendo México con sus socios comerciales de Estados Unidos y Canadá y en donde no tendría entendimiento con los berrinches del presidente López Obrador.

Anteriormente también mostró públicamente su desacuerdo con la estrategia de militarización y eso también pudo haber influido en su renuncia a la Secretaría de Economía.

Tatiana se va y dejó tirada su comparecencia que sería este 8 de octubre ante el Senado de la república.

Dos detalles llamaron la atención, el primero fue que Clouthier casi lloró al leer su renuncia, no sabemos que le peso más si lo empresarial o lo político; y el otro fue que al terminar de leer su dimisión se acercó a AMLO con el deseo de abrazarlo y éste fingiendo demencia se puso a aplaudir para no corresponder el abrazo.

Pero su vena empresarial le hizo afirmar en su renuncia emulando un juego de beisbol que ya había bateado y corrido y que ahora se iba a las gradas a echar porras.

Aquí se le abre un nuevo boquete al sexenio del no somos iguales cuando apenas ayer habían resuelto el sustituto de la anterior renuncia del fiscal especial para el caso de Ayotzinapa.

Por cierto, aquí en Cañonazos recordamos que ayer 6 de octubre se cumplieron 115 años del natalicio de Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri” y lo recordamos para efectos de lo que le está pasando al inquilino de Palacio Nacional con dos estrofas de la canción “El rey de chocolate”:

“Era el Rey de Chocolate con nariz de cacahuate, y a pesar de ser tan dulce tenía amargo el corazón”.

“Aquel Rey al ver su suerte comenzó a llorar tan fuerte, que, al llorar, tiró el castillo y un merengue lo aplastó”.

***

Ya hay varias quejas públicas en redes sociales en contra de la coordinadora de Proyectos Especiales del municipio, Adriana Fuentes Téllez, quien seguido obstruye un carril de la avenida Gómez Morín en donde acostumbra a correr por las mañanas.

La empresaria corre sobre la banqueta o área peatonal y eso no tiene nada de malo, tiene derecho a ello como todos los fronterizos, pero resulta que una camioneta pick-up conducida por sus guardias ejecutivos circula por el carril de extrema derecha con las luces de precaución encendidas y a la velocidad que lleva la corredora.

Este jueves Fuentes fue vista corriendo en la banqueta de la avenida Gómez Morín de oriente a poniente a la altura de la calle Faraday a las 07:00 de la mañana, a esa hora dicha avenida se congestiona por la gran cantidad de vehículos y la camioneta que conducen los guardaespaldas de la empresaria entorpece el tráfico, e incluso pudiera provocar algún accidente.

En el pasado Fuentes Téllez defendió a la Gómez Morín en contra de las obras del BRT 2 ante el corralato cuando fue candidata a la presidencia municipal, y ahora la obstruye todas las mañanas, cuando pudiera correr en otras áreas menos transitadas como el área de El Chamizal.

Los automovilistas que transitan durante las mañanas por la misma avenida se dan cuenta que, quien defendió dicha arteria, hoy con un gran desenfado la obstruye en horas pico, y eso deja muy molestos a los conductores que van a las escuelas o a los centros de trabajo.

Quienes la ven y la conocen se preguntan si no son los funcionarios, sobre todo los del primer nivel, los que están más obligados a predicar con el ejemplo.

***

Los ingenieros de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno del estado dirigidos por el flamante inge Carlos Aguilar García, en menos de 24 horas, les dijeron a los integrantes del Consejo de Movilidad de Ciudad Juárez que no contaran con la estación helio del BRT 2.

Los dejaron sin mayor explicación, pero sobre todo a los habitantes de más de 50 colonias que iba a cubrir este tramo del BRT 2, incluyendo su interconexión con el BRT 1 y la subtroncal.

Para quienes no son técnicos se preguntan si estos ingenieros cinco estrellas, incluyendo a los de la Secretaría de Hacienda, no pueden resolver una vuelta de 360 grados de un camión aun siendo articulado, ¿qué no valdrá la transportación de todos esos habitantes de Ciudad Juárez el que se compre una o dos propiedades para que las unidades del transporte público puedan realizar dicho giro?

No puede ser que los técnicos del corralato que tienen muchas deficiencias técnicas hayan tenido más visión que los que hoy están al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la administración actual.

***

Por cierto, un ciudadano quien dijo estar interesado en la modernización del transporte puso en las redes sociales que la estación subterránea del Vivebus en el túnel de la 16 de Septiembre, no debe permitirse su construcción y permutarse esa obra por otra que sea menos peligrosa y eche a perder este túnel que se construyó para evitar que el tren no bloqueara tráfico al poniente de una ciudad dividida en dos.

El estado debe de reconsiderar y municipio solicitar los estudios de necesidad e impacto para analizarlos a conciencia.

El estado debe cumplir con la ley de construcción y hacer las cosas bien también deja buenas ganancias, es de sabios corregir.

Comprendemos la necesidad del municipio de llevar buena relación con el Estado, el Estado debe cumplir con la ley y presentar los estudios correspondientes para que Juárez no se vea perjudicado.

Sabemos que también el Estado represivo y se evita una confrontación, pero se le puede presentar los pros y los contras de esta construcción y otorgar los permisos una vez que se cumpla con la ley.

Ser asertivo no significa sumisión ni mala relación diplomática con el estado.

Lamentablemente el Estado ha estado construyendo todo sin permisos pasando por encima del municipio. Lo que pedimos y solicitamos: