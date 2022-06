By

Los chairos como proponen una cosa proponen otra

Cada partido mostró su poder en sesión de Congreso

A Alito ya no lo salva ni la pomada de la campana

El muro de San Lorenzo, más largo que la muralla China

Demanda de Bazán Vs Corral va con todo

Dicen las lenguas de doble filo que los titulares y representantes de los poderes judicial y ejecutivo del estado de Chihuahua, se encuentran bajo tremenda presión sobre el caso del paseño Javier Corral Jurado que, hasta ahora, como el rey ha permanecido inmune a la ley.

Los inquilinos de palacio estatal y de ciudad judicial están recibiendo señales insistentes y muy claras de la sede del poder ejecutivo federal que, por ningún motivo, se les vaya a ocurrir ejercitar acción penal directa contra el exmandatario golfista.

Nos dicen nuestras cañoneras fuentes que por otra vía que, después nos dirán cuál, reciben mensajes de que actúen con todo lo contrario; es decir presiones para que manden a Javier Corral mínimo directo a Aquiles Serdán.

Total, que en vez de ser una encrucijada legal se está convirtiendo en una política la suerte del exgobernador que, si por algo se caracterizó, fue por su desgobierno y porque no cumplió ni el 10 por ciento de sus promesas de campaña.

A ver como resuelven este entuerto tanto la gobernadora Maru Campos como la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, para que Chihuahua haga justicia en la persona del innombrable Javier Corral.

Seguiremos atentos al desarrollo y desenlace de esta trama.

***

La poco trabajada y muy mal vista propuesta del grupo parlamentario de Morena para que los exgobernadores tuvieran derecho a tener una guardia ejecutiva repentinamente se cayó.

Los legisladores morenistas vieron la luz en el Pueblito Mexicano y decidieron bajar su impresentable propuesta, lo que equivale a retirarla; muchos opinaron con una sola frase: ¡Pues a quien se le ocurre!

Los diputados de Morena pretendían subir la iniciativa a la orden del día para dotar de seguridad a Javier Corral a costa del erario, y debatirla en la kilométrica sesión del Congreso celebrada ayer aquí, pero al 15 para las doce la retiraron porque no estaba completa, según dijo el diputado Cuauhtémoc Estrada.

Muchos se preguntan si los diputados de la izquierda no tendrán un poquito de mayor visión para alcanzar a ver los problemas que realmente aquejan todos los días a los chihuahuenses, como para tratar de beneficiar a los exgobernadores, entre ellos a Corral.

El diputado David Óscar Castrejón actor de la iniciativa tuvo que apechugar cuando su coordinador parlamentario optó por recomendar retirar la propuesta que pretendía que la Fiscalía General del Estado proporcionara “guaruras” a los exgobernadores.

***

Los diputados del Congreso local se castigaron ayer con una sesión kilométrica de más de cuatro horas en la que abordaron de “tutti-frutti”.

A ciudad Juárez le hacen falta más este tipo de sesiones ordinarias o extraordinarias del H Congreso del estado que tengan una sustancia para el desarrollo socioeconómico de la región Paso del Norte, como ocurrió ayer con la aprobación de la creación de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético de Chihuahua.

La aprobación de la propuesta que fue presentada por la titular del ejecutivo fue celebrada en grande en palacio estatal.

Según dicen, dicha agencia será un pilar en la competitividad energética y económica de la entidad, con autonomía de gestión para el diseño de políticas públicas estatales y la promoción de proyectos de desarrollo energético.

El que mostró su gran liderazgo en el Congreso fue el diputado Mario Vázquez, quien en conferencia de prensa anunció que está en puerta una gran reforma a la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

El coordinador del grupo parlamentario mayoritario fue acompañado por todos los diputados blanquiazules y destacó la cercanía del diputado juarense Gabriel García Cantú y Marisela Terrazas a quienes les dio su lugar en su tierra.

La orden del día de la sesión ordinaria fue muy nutrida y participaron casi todos los diputados que presentaron iniciativas de ley. No todas las propuestas fueron sustanciales para la ciudad.

Destacó el aparatoso personal del Congreso, ya que los diputados se trasladaron con su séquito de operadores, administrativos, auxiliares del Congreso para celebrar una sesión que, si bien puede tener puntos importantes para el estado, los juarenses requieren que en estas sesiones se le dé preferencia a los temas fronterizos.

Por lo demás cada partido solamente vino a mostrar su fuerza política de cada una de las fracciones.

***

En un acto desesperado y sin ningún céntimo de credibilidad, algunos priístas distribuyeron un boletín de prensa y algunos videos tratando de defender al menos que indefendible Alejandro Moreno “Alito”.

Ahora se les ha dado por sacar peritajes fantasmas para decir que las expresiones del ex Amlito en los audioescándalos, dados a conocer por la gobernadora de Campeche Layda Sensores están editados. Vaya descaro.

Aquí en Chihuahua quien se rasga las vestiduras y se corta las muñecas por el examlito es el diputado de lista Hiram Hernández Cetina.

Hasta cuando le llegará a Alejandro Moreno y sus seguidores un ápice de cordura y de vergüenza para que se retiren por la puerta que les corresponde, la trasera.

***

La barda de la curva de San Lorenzo parece que esta más larga que la muralla China.

Y es que todavía hasta ayer martes, seguían demoliéndola; mucha gente que por ahí transita comenta: “si para demoler son mega lentos, imagínese para construir”. Por eso se explica por qué tardan tanto terminar una obra.

Esperan los juarenses que la Curva de San Lorenzo vuelva a ser puesta en funcionamiento cuando menos para agosto; ya que en la actualidad para dar vuelta rumbo al centro de la ciudad los conductores tienen que ir hasta la Pérez Serna y Hermanos Escobar para bajar al primer cuadro de la ciudad.

***

El diputado Omar Bazán demandó al exgobernador Javier Corral ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua por la comisión del posible delito de peculado con un daño al erario superior a los 8 mil millones de pesos.

Todo indica que esta denuncia está bien sustentada por la serie de irregularidades que fueron detectadas durante su administración estatal, por lo que sin duda procederá la demanda en mención.

El documento que mostró el diputado por el PRI está sellada y firmada con fecha del 31 de mayo por la Secretaría de la Función Pública y textualmente dice entre otras cosas que:

La Auditoría Superior de la Federación detectó en 2019 un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 83,809.9 miles de pesos, por la aplicación de recursos del fondo para pago de personal que no acreditó haber realizado funciones destinadas a la educación básica y normal, durante la licencia sin goce de sueldo, posteriores a bajas, con cargos de elección popular o de identificados como decesos.

El año 2018 en el ejercicio de cinco fondos federales no se pudieron aclarar más de 7 mil millones de pesos, los cuales destacan rubros como gastos sin justificar, compras de insumos médicos que no se encuentran en operación, subejercicios y pagos extemporáneos que no pudieron ser solventados por las instituciones estatales.

La misma Auditoría Superior de la Federación en su informe señala que “En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018, apegada a la normativa que regula su ejercicio”, además de presentar “En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de control interno, registro e información financiera de las operaciones, ejercicio y destino de los recursos y adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Veremos en qué termina esta denuncia interpuesta por el diputado local Omar Bazán Flores ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua.