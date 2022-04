China registró la primera infección humana con la cepa H3N8 de gripe aviar, dijo el martes 26 de abril la autoridad de salud del país, pero afirmó que el riesgo de que se propague entre las personas era bajo. Esto es lo que sabemos sobre este este virus.

Este virus es parte de la familia de influenza A, que ha contagiado a una gran variedad de animales, incluidos patos, pollos, cerdos, ballenas, caballos y focas. Solo plas aves alojan todos los subtipos conocidos de virus de influenza A, pero ciertos subtipos del virus son específicos para algunas especies. Más recientemente, el virus H3N8 de los caballos se cruzó y ocasionó brotes en perros. El virus A H3N8 ha provocado principalmente brotes en caballos.

Los virus de influenza A que normalmente se contagian y transmiten entre animales de una misma especie, a veces pueden entrecruzarse y causar enfermedades en otra especie. Por ejemplo, el virus H3N8 de los caballos se cruzó y ocasionó brotes en perros. En el año 2012, el H3N8 fue culpado de la muerte de más de 160 focas frente a la costa noreste de los Estados Unidos después de que causara una neumonía mortal en los animales.

“Generalmente resultan en una transmisión sin salida, posiblemente debido a la falta de adaptación viral a la nueva especie huésped”, dice Raúl Rivas González, catedrático de Microbiología en la Universidad de Salamanca en un artículo para Las autoridades sanitarias chinas reportaron que un niño de cuatro años de la provincia central de Henan estaba infectado con la variante después de desarrollar fiebre y otros síntomas el 5 de abril.

Según informó la Comisión anoche en un comunicado, el niño se contagió en la ciudad de Zhumadian, en la provincia central de Henan. El 24 de abril, la comisión confirmó que había contraído la cepa H3N8 tras haber estado en contacto con gallinas y cuervos que su familia criaba en su casa. Ningún contacto cercano se infectó con el virus, dijo la Comisión Nacional de Salud en un comunicado.

¿Qué tan peligroso es este virus? La comisión dijo que una evaluación inicial determinó que la variante aún no tenía la capacidad de infectar humanos de manera efectiva y que el riesgo de una epidemia a gran escala era bajo. La razón puede ser que no haya logrado adaptarse bien a los humanos.

Sin embargo, la prevalencia de los virus H3N8 en varios mamíferos, incluídos algunos aislamientos de cerdos recientes, hacer que vigilar y analizar los riesgos de estos virus sean vigilados con atención. Además, algunos investigadores franceses sugirieron que el H3N8 fue el virus que causó la “gripe rusa” de 1889, una epidemia que provocó la muerte de un millón de personas, según un paper publicado en el journal Procedings of the National Academy of Science of the United States en 2010.

