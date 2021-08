By

El Diputado del Partido Revolucionario Insitucial (PRI), Omar Bazán, señaló que la Guardia Nacional en Chihuahua no cuenta con una estrategia definida, no ha tenido un buen desempeño, por lo tanto, no hay nada que presumir.

“Urge que se tomen decisiones, se organice, se aplique una estructura adecuada para poder contrarrestar la inseguridad e índices de criminalidad que se vive en el Estado”, manifestó tajantemente el Diputado.

Del mismo modo, comentó que se estará a la espera de que se reglamente la ley y se pueda dar la revocación de mandato del gobierno federal, de Andrés Manuel López Obrador.

