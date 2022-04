Truenan empleados del muni contra Karen Mora

Los ecos de la visita de Adán Augusto López

Sigue el magistrado presidente en plena genuflexión

El ‘mesías magisterial que venció a la mafia por años equistada en la sección 42

Una alianza alienígena

El Fiscal general, Roberto Javier Fierro Duarte, ha hecho diversas declaraciones a los medios en donde asegura tener 20 expedientes de investigación abiertos en contra de Javier Corral y algunos de sus más allegados exfuncionarios.

Pero los chihuahuenses piensan que el fiscal Fierro solamente quiere atacar a Corral a periodicazos, como si fuera mosca; y por momentos, arrecia la embestida en contra del exgobernador a través de las redes sociales.

Algunos conocedores del derecho consideran que el abogado debería guardar sus declaraciones y ponerse a trabajar con ahínco en la integración de los expedientes, procurando el restricto apego al debido proceso y dar declaraciones cuando ya estén las órdenes de aprehensión ejecutadas.

De otra manera está cayendo en las mismas prácticas de su ex homólogo César Peniche, quien se la pasaba declarando un día sí y otro también en contra del exgobernador Duarte y en contra de todos los que envió al Cereso y que hoy gozan de libertad, aunque algunos tengan todavía algunas medidas cautelares.

A estas alturas del quinquenio anterior ya había personajes del duartismo tras las rejas; y en contraste, en este gobierno, después de siete meses nada, puro jarabe de pico.

Hoy vuelven a caer a lo mismo, en las quejas que se emitieron, antes, durante y después de la campaña contra el Corralato y su famosa Operación Justicia para Chihuahua; el actual titular de la Fiscalía General del Estado está llevando a cabo prácticas similares.

Ya nomás falta que le ponga por nombre operación justicia para Chihuahua 2.0.

En Desarrollo Social Municipal hay una manifiesta inconformidad en contra de la directora de área de Infraestructura, Karen Mora, ya que hace dos días todas las colaboradoras se juntaron para manifestarle todas las quejas al director general Arturo Urquidi.

Al funcionario ojinaguense nomás se le iban los colores al rostro de tantas quejas recibidas por el trato despótico, altanero y sin conocimiento de causa de la parralense Karen Mora.

Entre las manifestantes se encontraban gentes también del Sindicato Municipal, pero como los líderes se encuentran de luna de miel con la administración municipal poco les importan estas minucias laborales.

Urquidi se comprometió a realizar cambios y a poner según él orden, pero lo que se vio al siguiente día fueron cambios, pero de personal para que no molesten bajo ningún concepto a la importada directora Karen Mora, a quien por cierto le dan trato de licenciada, título que no se ganó en la universidad.

También la acusan de autorizar credenciales del Instituto Nacional de Protección al Adulto Mayor a recomendados que no cumplen los requisitos.

Quien quedó muy mal con el acarreo del viernes pasado al evento proselitista que encabezó el encampañado secretario de gobernación, Adán Augusto López, en el balneario Las Anitas fue el celebérrimo Arturo Urquidi.

La sección donde estaban las sillas que le correspondían a Desarrollo Social se quedaron prácticamente vacías; el maestro de ceremonias tuvo que pedirles a los asistentes que por favor cubrieran los espacios antes de que llegara el secretario López.

Por lo que Urquidi sigue la política administrativa en caída libre, ya que no ha sabido responderles a los paisanos Hugo Vallejo, ni al secre Héctor Ortíz, encargados de la operación política del municipio.

El balance general de todos los importados que trajo la administración municipal para este trienio han sido más las paridas que las ponedoras; pero todavía les faltan dos años 5 meses para demostrar que ya entendieron la política y la idiosincrasia de los juarenses.

Como esperaban los conocedores del tema de la contrarreforma a la ley de la Industria Eléctrica y a la propia Constitución, ayer por 4 votos contra 7 la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica de marzo del 2021 fue avalada como constitucional.

El proyecto fue avalado por el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) Arturo Saldívar, por la magistrada Loretta Ortiz Ahlf, por la ministra Yasmín Esquivel Mossa y por el magistrado Alfredo Ortíz Mena.

Con estos cuatro votos quedó abalada esta ley y los otros siete magistrados se quedaron con la falta de un voto para obtener los ocho y declararla inconstitucional.

El meollo de todo este asunto tiene que ver con la comercialización y producción de la energía eléctrica a través de empresas privadas, o lo que es lo mismo limitar su participación.

Esta contrarreforma abalada por la SCJN le da preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ha demostrado una brutal ineficiencia, nomás cuestión de preguntarle aquí a los dirigentes de Index y de Canacintra de Ciudad Juárez.

Con este triunfo jurídico constitucional y con el que obtendrá el presidente de la república el próximo domingo de ramos le dará una narrativa, para desde las mañaneras, pulverizar durante la semana santa a quienes se oponen desde el Congreso de la Unión a la reforma constitucional en la misma materia de la producción y comercialización de la energía eléctrica.

El kit del asunto estará en que, de hoy jueves al próximo miércoles, será una larga semana de los cabilderos de palacio nacional para convencer a 50 diputados de la oposición para que den su voto a esta contrarreforma constitucional impulsada por la cuatroté.

Los resultados de la elección de la Sección 42 del SNTE provocan un alud de tintas que irá in crescendo conforme se descubran más detalles del proceso. Ya con la confirmación de los resultados, se han difundido opiniones que van desde lo nimio e infantil, publicadas por los medios electrónicos tradicionales que con dinero en la mesa auguraban resonados triunfos que no se concretaron, hasta los que ven en el líder de la planilla ganadora a una especie de “mesías magisterial” que venció a la mafia por años enquistada en esa sección sindical. Lo cierto es que en lo hasta hoy escrito se coincide en lo fundamental: un desenlace que pocos (por evitar el “nadie”) vieron venir y que eso sí, tomó a todos por sorpresa especialmente por la contundencia con que se expresó en las urnas.

*Una alianza alienígena.*

Así como “hay victorias que avergüenzan y derrotas que enaltecen”, hay alianzas que son contranatura y eso es lo que puede resumirse de la planilla blanca Nueva Era, encabezada por Edgar Ramos Ávila. El representante de SNTE Joven, una corriente impulsada en Chihuahua por el controvertido y sucio Alejandro Villarreal Aldáz, resultó catapultada por un enjambre de intereses que jamás –y léase con mayúsculas y negrillas: JAMAS-, pudo lavar su cara con la falacia discursiva de ser la oposición más digna y representativa en esta elección, con la que infructuosamente intentó venderse. Más allá de los muy escasos méritos concretos de quien la encabezaba, lo que ofendió a la inteligencia de las y los docentes fue esa pretendida “altura de miras y piadosos intereses” de los grupos que más que integrarla, terminaron siendo una melcocha, un triste engrudo en el que los resabios e intentonas de sacar las mismas rajas políticas de siempre, estuvieron a la orden del día.

Si bien se requería de una maquinaria concreta y de una oposición capaz de definirse con valentía e intereses superiores frente al intento de concretar un “triduo pascual” en plena cuaresma (Frías-Avitia-Faudoa), Nueva Era fue un amasijo que la base magisterial no se creyó: eso de que enemigos acérrimos como Miguel Ramírez Sánchez y Jesús Aguilar Bueno pasaran de “pelarse los dientes a acicalarse el cuerpo”, fue tomado por cualquier cosa menos por legitimidad y bondadosa intención. Si a ello se le suman una serie de nombres que en el escrutinio público tienen colgados más señalamientos que esferas en árbol de navidad (ejemplos sobran, pero mencionemos a Carmen Julia Aguirre Santana, Francisco Javier Ramírez Quiñonez, Juan Manuel Sinecio Aguilar, Dalila Flores Gutiérrez, entre otros), el caldo de la incredulidad estaba servido a la mesa. ¿El resultado? Una derrota contundente en la que su aspiración de apabullar al oficialismo, solamente quedo en 421 votos de diferencia con respecto a la planilla ECO que encabezó Gabriel Faudoa Villegas. Y con ese número la conclusión es clara: la base magisterial los identificó como “más de lo mismo”, una mascarada enredada que nunca pudo ocultar su feo rostro; un intento de engaño al que las y los docentes le dieron con un palmo en sus narices.

La principal evidencia de ello, es el rechazo contundente de la base después de analizar dos factores: el primero, el apoyo público de nombres que quedan referenciados en la historia del sindicalismo local como parte de la mafia del poder: Jacinto Gómez Pasillas, Justo Jáquez Olivas, Jesús Francisco Villanueva Robles, con quienes el candidato dizque opositor quiso vestirse de blanco. La segunda, la filtración del audio de la señora madre de la maestra Sonia Madrid Bojórquez con el que se intentó, como último golpe, dañar la figura del aparentemente ungido Faudoa Villegas. Las y los maestros de la vieja generación supieron leer muy bien el estilo sucio y terminaron por aplicarle a Nueva Era su propia cucharada de veneno con un razonamiento simple: “Si Gabriel Faudoa está implicado, no se puede olvidar a Miguel Ramírez quien nunca enfrentó el peso de la ley”. Y tan no les funcionó, que debe repetirse la minúscula diferencia entre Nueva Era y ECO: 421 tristes votos contra los casi 2 mil con los que les fue imposible alcanzar a Magisterio Quiere Cambio, de Manuel Quiroz Carvajal.

*Hora de cumplir.*

El nuevo Secretario General de la Sección 42 del SNTE tiene ahora la nada cómoda responsabilidad de cumplir y hacer cumplir con sus promesas de campaña, que pueden resumirse en la transparencia en el manejo de todos los recursos sindicales (SIMAP, seguros diversos, centros recreativos) y las consecuencias jurídicas que de su revisión, resulten. Ello lo lleva desde ahora a enfrentarse a las peores expresiones de las que son capaces Rene Frías Bencomo y Ever Avitia Estrada, quienes intentarán crearle marejadas internas antes de afrontar sus actos.

La segunda gran empresa será la de hacer frente a los graves problemas institucionales con el gobierno del estado, comenzando con Pensiones Civiles y su servicio médico, en artículo de muerte. Pero también, deberá enfrentarse a la desidia y el profundo desconocimiento del Sistema Educativo Estatal del que sin vergüenza hace gala Javier González Mocken, un hombre tan de pocas luces y nulo fondo, que sólo le interesa hacer lo único que sabe: generar soflamerías; porque al interior de la SEyD para nadie son un secreto las expresiones constantes y bochornosas de su titular: “yo sí soy maestro, de los universitarios; no maestrito de estos”. Con ese desdén.

Manuel Quiroz Carvajal logró vencer con su experiencia y una planilla sólida, al monstro de mil cabezas. Pero particularmente, logró calar hondo en el sentir de la base magisterial que pedía no solamente “mandar al diablo” a los referentes de las últimas dos administraciones sindicales, sino a todos los especímenes representados en sus ex líderes.

Y también supo generar confianza: la de que la Sección 42 tenga un liderazgo fuerte, sólido y contundente que defienda los intereses gremiales con la ley en la mano y no con beneficios particulares, como los que llevaron a Ever Avitia y a René Frías a embaucar a la base en una protesta pública, de la que se deshicieron en cuanto el gobierno del estado les solucionó sus “carpetas especiales” con favores entre los que se encontraban ellos mismos, sus parientes y sus amigos.