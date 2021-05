Día 45 de la campaña de Lilia Merodio, Candidata a Diputada Federal por el Dto. 1 de Chihuahua. Recorrió más colonias del distrito para hacer compromisos de frente con los habitantes.

Lilia Merodio estuvo con vecinos de la colonia Juárez Nuevo, para poder conocer de primera mano las necesidades de este sector. Una de las peticiones que hicieron fue el pavimento y la buena señalización en las calles ya que en ese sector hay varias avenidas principales y la falta de señalamientos ha resultado en accidentes.

En esta misma reunión estuvo presente el señor Fabián Palacios quien sufre de una discapacidad y expresó a Lilia la falta de programas sociales para las personas con alguna discapacidad; “yo fui víctima de una balacera en 2008, iba llegando a mi casa cuando atacaron a unos muchachos y a mí me toco estar ahí, me amputaron una pierna y en ningún lado me quieren dar trabajo y pues apoyos no hay”, expresó. Fabián le dijo a Lilia que no solo quería apoyos, él lo que pedía era un trabajo donde pudiese sacar el sostén para el día a día. La señora González mencionó la inconformidad que tienen con la presente diputada. “Nos ha decepcionado muy feo, ha hecho un trabajo muy mediocre”, expresó. Pidieron la transparencia de Lilia y reiteraron su apoyo hacia ella. Mencionan que no han recibido ninguna respuesta a sus necesidades y nunca ha vuelto a pararse en la colonia.

El primer compromiso de Lilia Merodio al iniciar la campaña es promover la economía y el turismo regional, al realizar las gestiones para que se permita la circulación de los vehículos fronterizos por todo el Estado de Chihuahua. El segundo compromiso es el recuperar los espacios públicos, gestionar más presupuesto para parques e infraestructura para los niños y jóvenes.