Esta tumba se encuentra en un antiguo pueblo en Dolores, Hidalgo Guanajuato

Este lugar es el único donde el Vaticano confirmó que la llorona se aparecía, a tal grado de hacerse un exorcismo.

Desde el año 1850 se escuchan sus lamentos aquí, el dueño de estas tierras en 1963 mando hacer una cruz grande arriba del calvario, pero en una tempestad le cayó un trueno justamente a la cruz y la despedazó lanzando piedras hasta 300 metros de distancia.

Desde hace años en estos campos de cultivo muchos campesinos llegaban a trabajar las tierras, cuando todos los campesinos regresaban a sus casas en los años 1800 en su recorrido de estos ranchos escuchaban quejidos y llantos de una mujer de blanco, que la veían flotando con un velo muy delgado entre los campos e iba sollozando el popular llanto ”Ayyyyyy mis hijos.”

Muchos de estos campesinos les contaban a sus familiares que la escuchaban y muchos de ellos aparecían muertos o simplemente desaparecían así y se creía que la llorona se los había llevado.

Cerca de estas tierras había un río en el que aparecían los cuerpos de los campesinos a los que los acosaba la llorona.

Ya cansados de lo mismo, los dueños de estos campos trajeron a frailes españoles que eran representantes en esa época de la iglesia católica, pero ellos no podían decir que había un ente hasta que hubiera pruebas antes de proceder así que mandaron a los frailes a que se quedaran a dormir y durante la noche uno de ellos en su recorrido oyó los lamentos desesperados de una mujer y al día siguiente dijo lo que pasa ahí, – Yo he escuchado gritos y no solo eso, vi a una mujer de blanco pasearse por los sembradíos hasta ese punto (donde ahora está la tumba) donde dejaba de llorar.

Lo mandaron al vaticano, la iglesia ordeno que se construyera esa tumba y no solo eso en ese lugar se hizo el primer exorcismo en México en donde se determinó que una entidad estaba habitando en un lugar físico

El llanto de esta mujer dice así ”aaay mis hijos” por si aún no conocen la historia, esta mujer había tenido 3 hijos con el amor de su vida, pero el al no querer estar con ella más, se enloqueció y en un río cerca de su casa ahogo a sus hijos, en venganza contra el marido, ellos fallecen y su marido se entera y

en lugar de sentir esa satisfacción que ella pensaba ganar ahogando a sus propios hijos ella empezó a sentir un profundo arrepentimiento, un profundo dolor, tan es así que todos los días al borde de ese río se ponía a llorar.

Hasta que ya no soporto más, se amarro a una carreta y se aventó a este río para morir con la esperanza de poder reencontrarse con sus hijos.

Pero según la biblia el peor pecado que puedes hacer es matar a tus propios hijos, ya que es una burla hacia Dios porque son un regalo de Él.

Así que al suicidarse jamás pudo reencontrarse con ellos y su espíritu se quedó con un profundo dolor y enojo que aun después de tantos años sigue vagando su espíritu buscando a sus hijos.

Y si no encuentra a los suyos, se lleva a otros niños.

La leyenda dice que si entras a un río siendo un niño, y escuchas ala llorona es porque ella ya te está acechando.