El alcalde Pérez Cuéllar festeja a las mamás en su día

En su mañanera semanal el alcalde Cruz Pérez Cuéllar afirmó que ya interpuso una denuncia en contra del “huevonazo de El Paso” Javier Corral Jurado, ya que en la compraventa de un terreno en la calle Costa Rica e Ignacio de la Peña omitió pagar el 2 por ciento del impuesto de traslación de dominio por un valor de 10 mil pesos, es decir no pagó 200 pesos.

Es bueno que la autoridad municipal procure que nadie evada el pago de los impuestos, pero los juarenses estarían más agradecidos con el presidente municipal si lo denunciara por todo el dinero mal gastado en las obras mal hechas e inconclusas que realizó Gustavo Elizondo en Obras Publicas y el Fidecomiso de los Puentes Fronterizos, entre otras la bardota de la curva de San Lorenzo.

Esto realmente sí le pegó en el bolsillo a los chihuahuenses, especialmente a los juarenses.

Ya de pasadita ojalá que todos aquellos que han omitido pagar el impuesto de trasladación de dominio incluyendo a cómplices y copartícipes de funcionarios públicos o de alguna notaría sean requeridos y denunciados al grito de ya.

Al golfista ex gobernador le está lloviendo en su milpita por las denuncias que le enderezan por todos los rincones del estado, y aquí en Juárez en la Unidad Administrativa Benito Juárez se encuentran disfrutando lo dulce de la venganza legal y política.

De acuerdo con el Tracking de calificación ciudadana en los estados de la casa encuestadora Rubrum correspondiente a mayo, en materia de seguridad pública el estado de Chihuahua salió reprobado.

La encuesta arrojó una calificación ínfima de solo un 4.1 por ciento, la más baja en el último trimestre.

Ni con todas las estrategias que han sido puestas en marcha por la gobernadora Maru Campos, los chihuahuenses ven la luz al final del túnel; aún y cuando esta semana se anunció la llegada de 300 militares extras para el estado.

En contraste, la gestión de la gobernadora sale bien posicionada en los temas de cercanía con la gente y de desempeño gubernamental; sin embargo, la inseguridad que perciben los chihuahuenses sigue siendo la gran deuda de la administración estatal 2021-2027.

La estrategia del Escudo Chihuahua, el anuncio de la Operación Centinela y el Marucóptero han tenido un pobre desempeño y nulos resultados, en cuanto a proveer la seguridad al estado de Chihuahua.

Este mes de mayo inició con un mal presagio, ya que en sólo dos eventos en Chihuahua y en Ciudad Juárez fueron asesinadas 10 personas; además, hubo varios homicidios dolosos y víctimas lesionadas en diferentes hechos en todo el estado.

Debemos agregar que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se había comprometido a que se trasladaba la sede a Ciudad Juárez en mayo y ya han trascurrido 10 días y nada.

Solo existe la promesa del titular Gilberto Loya que, hasta ahora ha dicho, será en el mes de junio cuando dejen la capital y se trasladen a Juárez.

Sobre las espaldas de Ernesto Guevara, director de Servicios Públicos, de Daniel Iván Zamarrón Saldaña, director de Parques y Jardines y de Daniel Pando, director de Comercio Municipal, recae la responsabilidad de haber prestado El Chamizal para que una firma cervecera de Monterrey llevara a cabo un concierto con cantina al aire libre durante el pasado fin de semana.

Como resultado de ese préstamo se detectaron daños al ya de por si deteriorado pasto del parque, también fueron talados siete árboles y dañados otros tantos.

El tema de los comodatos y el franco deterioro en el cual se encuentra El Chami, son motivo de un intenso debate entre los defensores del parque y los que quieren adjudicarse parte de esos terrenos para lucrar con ellos.

Los tres funcionarios deben no sólo una explicación, sino una reparación de los daños causados y no a costa del erario, sino de sus bolsillos por haber prestado el parque para usos comerciales.

Solamente ver y escuchar para creer, resulta que después de cinco años y 8 meses de estar ocupando la titularidad como directora de Salud Municipal, la doctora Dafne Santana se dio cuenta hasta ayer que el rezago en cirugías a los empleados en activo y jubilados del municipio es de casi mil.

Tuvieron que pasar 70 meses para que abriera los ojos y se diera cuenta de las pésimas decisiones en el sensible tema de salud que se tomaron durante ese largo tiempo del Cabadato y durante los 8 meses que van de la actual administración.

Y como siempre los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM) se vuelven a hacer ojo de hormiga, o simplemente hacen lo que el avestruz, esconder la cabeza, y no dan la cara en este gravísimo problema de salud.

Los empleados del municipio ya hasta empiezan a acostumbrarse de la pésima gestión y administración de la doctora Santana, quien, por cierto, es una herencia política de Armando Cabada que a la fecha ha sido respetada por la nueva administración municipal.

Dicen los empleados: “otra mancha más al tigre, que la verdad, ya parece pantera”.

El presidente del Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez viene haciendo declaraciones en medios en donde se jacta de la unidad política que anda buscando con la gobernadora Maru Campos y con las cúpulas partidistas del PAN, PRD y del MC.

Los priístas de hueso colorado que, todavía quedan algunos, se quedaron con los ojos cuadrados ante tal aseveración, ya que a dos meses de que fueron ungidos él y Kenia Durán por el dedo todo poderoso de Alejandro “Alito” Moreno aún no se han dignado a venir a Ciudad Juárez.

Son varios los municipios en donde los esperan, por lo menos, para saludarlos.

No piensan siquiera en esbozar unas cuantas líneas del programa de trabajo que todo mundo desconoce y que la mayoría apuestan doble contra sencillo a que ni siquiera se han dignado a elaborarlo.

Con este presidente y secretaria general del tricolor los priístas no necesitan de enemigos.