CIUDAD JUÁREZ. – La ex diputada federal, Verónica Juárez, actual dirigente nacional de La Nueva Izquierda del PRD, ofreció una ponencia ante un grupo de militantes del partido en esta ciudad, en donde consideró que la mujer ha sufrido un retroceso con las actuales políticas públicas implementadas por la 4T, y que, además, la violencia de género se ha apropiado de la tranquilidad de las mujeres en esta frontera.

En su exposición, consideró a Ciudad Juárez como la cuna de la lucha histórica para erradicar los feminicidios en el país, e hizo mención de algunos hechos suscitados desde 1993, cuando se recrudecieron los feminicidios en esta frontera, cuyas causas aún no han podido ser erradicas, al grado, de todavía hoy, a 30 años de esos acontecimientos, aun continua la violencia en contra de la mujer.

“Hoy conmemoramos el 8 de marzo en la cuna histórica de la lucha para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Hace casi treinta años, Ciudad Juárez fue el lugar que expuso, por primera vez en nuestro país, la cruenta explotación de las mujeres en las maquiladoras, la prostitución y la violencia feminicida, una combinación que hizo evidente que el nuestro es uno de los países más letales para las mujeres. En 1993, las condiciones laborales de las mujeres en esta pequeña Ciudad, se trasladaron de las labores domésticas para insertarse en un sistema productivo que feminizó el trabajo en las maquiladoras” expuso.

“La fragilidad, la adaptación, la incondicionalidad, la flexibilidad de horarios, la espontaneidad, la capacidad para realizar diferentes tareas al mismo tiempo junto con una gran necesidad de allegarse recursos para mantener a sus hijas e hijos, fueron factores que lo propiciaron. De esta manera, las paupérrimas condiciones de las mujeres en Ciudad Juárez fueron aprovechadas para disminuir las de por sí lamentables condiciones de trabajo, con el objeto de generar trabajadoras que no protestaran, que fueran controlables y explotables, aunque su vida laboral fuera muy corta debido al gran desgaste al que eran sometidas, vinculando dos de los conceptos más aterradores de nuestros tiempos: mano de obra barata y dominación patriarcal, feminizando la explotación laboral”, agregó.

“Hoy, la violencia feminicida nuevamente sienta sus reales en Ciudad Juárez, patrocinada y exponenciada por los cárteles del narcotráfico que, para adueñarse del territorio, utilizan el terror como mensaje. La violencia ejercida por las fuerzas armadas no se hace esperar, ya que la violencia es la única respuesta que este gobierno ha atinado a implementar de frente al abierto reto que le hacen las organizaciones delincuenciales. En este contexto, México ha registrado los años más violentos de su historia. En los tres últimos, los del mandato de López Obrador, hemos visto no solo su ineptitud para disminuir la violencia, sino su falta de empatía con las víctimas. Las mujeres debemos enfrentar no solo la violencia delincuencial, sino la ejercida desde las instituciones, la falta de apoyos, la desaparición de guarderías y escuelas de tiempo completo, la estigmatización y descalificación de nuestra lucha y nuestro movimiento”, añadió.

La visita de Verónica Juárez, quien además es dirigente de La Nueva Izquierda del PRD, se dio en el marco de la celebración del día Internacional de la Mujer, del próximo 8 de marzo.

Los estados que más víctimas de feminicidio acumularon en 2021 son el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México y Nuevo León, mientras que los municipios con más incidencia son Ciudad Juárez, Culiacán, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco y la alcaldía Gustavo A. Madero, de Ciudad de México.