La Fiscalía General del Estado lamenta el sensible fallecimiento de cinco policías de seguridad y custodia penitenciaria, quienes perdieron la vida, la mañana de este domingo en un accidente automovilístico en la carretera a Cuauhtémoc.

Los elementos adscritos al Centros de Reinserción Social número 7, fueron identificados como: Leticia C. C., Jorge G. I., Raúl Eduardo L. C., Carmen Elena M. R. y Manuel Jesús O. P., quienes acaban de terminar su turno.

El Fiscal General del Estado, Roberto Javier Fierro Duarte lamentó el hecho y brindó todo el respaldo y ayuda a las familias a través de los apoyos que sean necesarios, que les den certeza y seguridad.