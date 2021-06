By

“No cualquiera puede acceder a los puestos de elección popular, porque los mismos de siempre se creen dueños del poder, los empresarios, los políticos de siempre, pero también nosotros los ciudadanos, los colonos, las personas comunes, también tenemos la preparación para estar allí, porque si no nos la creemos nosotros, esa es la consecuencia de lo que ha pasado en Juárez, porque no nos creemos dignos de ser presidentes municipales y lo peor es que no creemos dignos a nuestros hijos que ya son profesionistas”, señaló la candidata a Presidenta Municipal, Marisela Sáenz, ante la mesa directiva y los 34 delegados del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Juárez.

La candidata, que cerró su campaña por la Presidencia Municipal, con la charla con los representantes del Sindicato de Trabajadores del Municipio, les dijo que, “porque nosotros los hemos dejado estar al frente de la presidencia municipal, por eso ellos han aprovechado y han hecho con Ciudad Juárez, lo que les ha placido, porque nosotros los hemos dejado y las consecuencias las hemos llevado los juarenses y nuestros hijos”.

“Yo sé que a ustedes les han querido mermar el sindicato, pero ellos ni ciudadanos de aquí son, no viven en Juárez, como quieren que entiendan a los juarenses, si duermen en el Paso, si a nosotros en las noches no nos deja dormir el vecino con la música a todo volumen, si en la noche se metió un ladrón a nuestra casa, si se escuchó la balacera, ellos siguen durmiendo tranquilos, por eso les repito, nosotros tenemos la culpa del gobierno que tenemos”, señaló Marisela Sáenz, al tiempo que los presentes afirmaban con movimientos de su cabeza, las palabras de la candidata.

Sin embargo, dijo que hoy, hay una mujer juarense, una mujer comprometida, de valores, “porque para haber estado 15 años en la Fiscalía, se supone que pase todos los exámenes de confianza, yo soy una mujer honesta, una mujer de palabra, digna como ustedes, una mujer de una colonia popular que está en esta contienda para darle a Juárez la dignidad que le hace falta y que se merece, yo les voy a dejar esta reflexión y este 6 de junio , si vamos a volver a lo mismo, si queremos lo mismo o si le damos un cambio a ciudad Juárez, si le damos una vuelta a la página, porque la inseguridad, los robos no han bajado, pero nosotros somos responsables por tener a los mismos de siempre”, lo cual fue motivo de aplausos por parte de los sindicalizados.

Asimismo, el candidato a Sindico por el Partido Encuentro Solidario, Jorge Puga Ochoa, señaló que acepto la candidatura del Partido Encuentro Solidario, porque fue Marisela Sáenz, quien lo convenció, porque ella es una persona intachable, es una persona que no tiene problemas para venir aquí a hablar con ustedes, no tiene problemas de corrupción, ella es una persona transparente que no tiene nada que ocultar y por eso mismo todos debemos darle nuestro apoyo.

Al término de la reunión, Marisela Sáenz, dio a conocer que fue una reunión fructífera la que tuvo con la mesa directiva del Sindicato y con sus 34 delegados y que les deja la reflexión para que se queden con lo mismo o que opten por una candidata diferente, de carácter, de principios y valores.

Como parte de la mesa directiva del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio, acompañaron a la candidata Marisela Sáenz, el Ing. Arturo Silvadoray, secretario general, Sr. Jesús Carreón, srio. Del interior, Ing. Héctor Raúl Cano, srio. del Trabajo, Lic. Carlos Villegas, srio. Tesorero y Sr. Pablo Martínez, srio. del exterior.