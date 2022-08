Hace agua Proyectos Especiales a cargo de la expriísta Adriana Fuentes

El regreso a clases regresó también a la gobernadora

Rumeando sus penas se le vio al diputado Carrera

Le vuelve a salir lo misógino a Andrés Manuel

Luego de inaugurar en dos ocasiones las obras del tan anhelado proyecto de la Torre Centinela en esta frontera, nomás no se mira el arranque de las obras, fue solo pura simulación de la gobernadora Maru Campos el venir hace 20 días a Ciudad Juárez que poco conoce para oficializar una vez más la construcción de la Torre Centinela.

Toda vía recordamos ese miércoles 10 de agosto después del mediodía con alta temperatura cuando juntó a todo su aparato de seguridad en el terreno que le cedió el municipio de la avenida Abraham González e Internacional para oficializar el arranque de los trabajos al colocar la primera piedra.

De por sí tarda mucho tiempo en darse sus vueltecitas a esta frontera y nada más lo hizo para tomarse la foto y los 4 mil millones de pesos que se va a gastar para operar desde Ciudad Juárez la Plataforma Centinela donde se orquestará la estrategia para combatir la inseguridad en toda la entidad.

El día de la inauguración se vio maquinaria pesada en lo que fue el estacionamiento de empleados municipales y ciudadanos que iban al edificio Nielsen a realizar algún trámite y todos pensábamos que, en la inauguración de inmediato iban a empezar las obras con excavaciones o demolición del Estacionamiento Plaza.

Sin embargo, hasta ayer se miraba el lugar igual como hace 20 días, solo unos cuantos metros de superficie removieron el cemento del suelo, pero hasta ahí.

Ahora solo falta que vayan a hacer lo mismo que pasó con las obras de Corral del Corredor Multimodal de la avenida Francisco Villarreal y avenida de Las Torres y el criticado BRT 2 donde terminó el sexenio coralista y todavía es hora de que no lo han puesto a funcionar.

Hay que recordar que el proyecto original de la construcción de la Torre Centinela en Juárez estaba planeado realizarse en el estacionamiento de la Ex Aduana, pero por presiones de comerciantes organizados del centro histórico de Juárez, recularon y el municipio ofreció la superficie que se encuentra en las calles Francisco Villa, Abram González y Pino Suárez… esperaremos a ver cuando se les ocurre iniciar la magna obra!!!

***

El que no haya la puerta es el inge Enrique Licón en el área de Coordinación de Administración y Control de Proyectos, dicen los que lo conocen que anda con deudas que lo traen cada día más desesperado y es que nomás no ha podido concretar algunos negocillos que tiene pendientes.

El “tetito”, como le dicen a Licón en el círculo rojo de la política priísta pensaba que bajo la sombra de su jefa Adriana Fuentes Téllez iba a tener manga ancha para surtir sus negocios y sacarlos adelante, sin embargo, no ha podido hacer nada.

Le ha ido muy mal ya que no le han dado jugada desde el despacho principal de la Unidad Administrativa Benito Juárez, al grado de que lo tienen relegado y con todos los directores generales sale de pleito.

“Tetito” anda tan desesperado que pide prestado a sus compañeros y no les paga, de eso se queja amargamente el inge Alarcón al que ya le debe más de 100 mil pesos y lo trae atosigado de que si le cobra ya no podrá defenderlo con la jefa Adriana Fuentes.

Y lo que es peor Licón nomás escucha sobre los negocios millonarios personales de la coordinadora de Proyectos Especiales.

***

Tras su recuperación satisfactoria de una operación de una hernia hiatal y luego de permanecer fuera de la actividad gubernamental, la gobernadora Maru Campos reapareció este lunes para cortar el listón simbólico del inicio del ciclo escolar 2022-2023.

La mandataria estatal fue sometida en días pasado a una cirugía impostergable, cuya intervención la dejó fuera de toda actividad presencial ya que por prescripción médica debía guardar reposo absoluto por más de 15 días.

Por la mañana de este lunes Maru encabezó la ceremonia de inicio del ciclo escolar y no faltaron los “barberos” que cuidaron cada uno de los pasos de la gobernadora para evitar algún incidente luego de su convalecencia.

Ya por la tarde la titular del ejecutivo estatal sostuvo una serie de reuniones en palacio de gobierno, entre las que destacó un encuentro con los integrantes de su gabinete de seguridad pública, por cierto, buena falta hace que se pongan a trabajar más intensamente y den un giro a sus ya muy debilitadas estrategias.

Y es que, en Ciudad Juárez, hasta el mediodía de ayer, se habían registrado durante agosto 110 homicidios dolosos, eso sin contabilizar aquellos restos de osamentas o de esqueletos.

Los chihuahuenses esperan que de aquí hacia adelante la gobernadora ya no suspenda actividades por ningún motivo, ya que Chihuahua requiere un gobierno de 24/7; y por viajes o por otras razones la gobernadora se ha ausentado en infinidad de ocasiones.

***

El diputado moreno Benjamín Carrera se le vio por algunos lugares de esta frontera rumeando sus penas luego del fracaso por la presidencia de la mesa directiva del Congreso.

Al legislador fronterizo se le nota que no ha podido digerir del todo la traición a la que fue sometido por la actual presidenta del Congreso del Estado Adriana Terrazas.

Pero no solamente fue traicionado, sino que todos y cada uno de los que componen la bancada guinda “ya que haiga sido como haiga sido”, Adriana Terrazas va a llegar a presidir la mesa directiva de este segundo periodo ordinario de sesiones, luego de que hizo a un lado a loeristas como Benjamín Carrera.

Por cierto, hace 5 días dijo el diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de los morenos en el Congreso del Estado que interpondrían recursos legales en contra de la votación donde fue electa Adriana Terrazas Porras, pero hasta ahora no han especificado y ni han cristalizado ninguna de sus amenazas legales.

Por lo que muy campante la maestra Terrazas Porras tomará posesión de la presidencia del Congreso este próximo jueves 1 de septiembre durante la mañana.

***

Buen agarre político se trae la actriz Laura Zapata -hermana de la famosísima Thalía- y el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador por motivos ideológicos partidistas.

Lo menos que le mandó decir la actriz al inquilino de Palacio, es que es un tirano compra conciencias y de votos, aclaró que, a través de las dádivas de la Secretaría del Malestar, AMLO lleva cuatro años creando una gran cartera de votantes para sus fines partidistas de estos años electorales y no se diga del 2024.

Lo que parece un exceso del titular del ejecutivo, es que se pone al tú por tú con una mujer, independientemente de las expresiones políticas con o sin razón de lo que expresó ella este pasado fin de semana.

Lo menos que dijo López Obrador fue poner a la actriz en el mismo plano de él y le contestó sin ningún rubor de que estaba equivocada.

Al presidente no se le ha dado a bien respetar a los grupos feministas, ni algunas mujeres, y esto necesariamente le traerá votos en contra en el año electoral ya de por si polémico del 2024.