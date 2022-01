By

Alfredo Adame es conocido por “explotar” ante la mínima provocación, prueba de ello son los pleitos que ha protagonizado contra otras personalidades del espectáculo como Laura Bozzo y Carlos Trejo, con quien organizó una pelea e incluso hubo boletos a la venta, pero en esta ocasión, el actor protagonizó un enfrentamiento a golpes en plena avenida de la Ciudad de México.

En redes sociales comenzaron a circular videos captados por personas que transitaban por la avenida cuando vieron que Alfredo Adame estaba en medio de una pelea callejera y aunque no se sabe exactamente cómo comenzó el pleito, todo parece indicar que todo se descontroló tras un accidente vial.

En una grabación se ve que Alfredo Adame salió de su auto, se dirigió al vehículo en el que viajaba una familia y sin pensarlo dos veces golpeo el cofre, algo que enfureció a la mujer que viajaba como copiloto y se bajó del automóvil para encararlo.

De un momento a otro, la discusión llegó a los golpes y aunque el famoso intentó defenderse con patadas, no pudo esquivar los puñetazos, manotazos y jalones que la mujer le dio, seguida del resto de la familia que se bajó del automóvil para continuar el enfrentamiento.

La pelea comenzó en los carriles de la avenida, pero Alfredo Adame y la familia terminaron peleando en la banqueta, en donde el famoso le reclamó a la mujer que le devolviera su celular, pero ella no hace caso y trata de esconderlo.

En otra grabación se ve que, ante la negativa de la mujer de devolverle su celular, Alfredo Adame comienza de nuevo las agresiones, pero otro de los involucrados interviene y entre los jaloneos, el ex conductor de Hoy terminó en el suelo.

Los videos que circulan en redes sociales han desatado comentarios divididos, desde quienes critican a Alfredo Adame por nuevamente estar involucrado en un episodio violento y otros usuarios de redes sociales que opinaron que la actitud de todos los involucrados fue incorrecta.

“Él trata de alejar a la mujer y luego llega el acompañante y tira golpes, se escuda atrás de ella y para colmo hasta la niña intenta golpear a Adame”, “Hasta la niña lo golpeó, se vio caballero”, “Creo que Adame no intentó golpear a la señorita, de querer le hubiera dado un buen patín, sí forcejeó, pero no pegó”, “Él empezó agrediendo, golpeó el carro, ella estaba en su derecho de defenderse”, “¿Quién no se pondría loco si le pegan a su camioneta?” y “Violencia genera violencia, hubieran llamado a la patrulla”, son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales.

