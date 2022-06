By

Daniela Lady ‘New shoes’

Bandazo tras bandazo de Gilberto Loya

La curva de San Lorenzo está encantada

A 21 uñas “Alito” se agarra del poder

La fuerza que perdió en el PRI, la quiere recuperar con denuncias

El célebre fidecomiso para la construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones Paso del Norte que ya lleva más de 20 años en funciones, y que su gran logro ha sido construir débiles cimientos y pelotear tres ubicaciones, como nunca en estos tres decenios tiene varios frentes abiertos.

Uno de esos frentes está en la Unidad Administrativa Benito Juárez, en donde su principal inquilino, anda super encabritado porque se siente utilizado por los promotores de este fracasado proyecto.

Resulta que Carlos Murguía, principal promotor del Centro de Exposiciones utilizó el nombre de Cruz Pérez Cuéllar para concretar una supuesta visita a la Semarnat en la ciudad de México, en donde se pretendía destrabar los permisos para la construcción del dicho centro.

El último en saber de esa supuesta reunión fue el propio alcalde, lo que lo tiene muy molesto.

Según trascendió, el disgusto de Pérez Cuéllar lo llevó a pedir cuentas de todos los recursos de la tasa especial que se les han entregado al Fidecomiso, ante la falta de transparencia de la administración de esos recursos.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dio entrada a un recurso interpuesto por activistas defensores de El Chamizal que se oponen tajantemente a que el Centro de Convenciones se construya en Los Hoyos que son propios de El Chamizal.

Pero pareciera ser que Carlos Murguía y su madrina Alejandra de la Vega no tienen un ápice de prudencia, y no reconocen su fracaso de 30 años, porque si la tuvieran, ya hubieran dejado esa cancha a gente con mayor capacidad para llevar con éxito ese proyecto.

***

Vaya criticas que le llovieron a la flamante coordinadora de asesores del municipio, Daniela González Lara cuando ayer por la mañana luego del arranque de la segunda Cruzada por el Centro Histórico de la Ciudad, quiso aprovechar los reflectores de los medios de comunicación para salir en primera fila en la nota periodística sobre el tema.

Resulta que cuando dieron el banderazo de la cruzada que consistía en que los comerciantes ambulantes del centro de la ciudad iban a hacer la talacha en la zona adoquinada de la zona y con escoba en mano tenían que hacer el barrido manual.

Mientras que una pipa regaba con agua el piso, los comerciantes -hombres y mujeres- rápidos y uno que otro furioso, se pusieron en acción para terminar lo más pronto posible para abrir sus negocios porque la casa pierde.

Todo bien hasta ahí, pero como algunos funcionarios tomaron la escoba para colaborar en verdad con el barrido como lo fue el subdirector de Comercio, José Ubaldo Solís, que muy discretamente pidió prestada una escoba para hacer lo propio, pero haya revuelto con los comerciantes.

Mientras que la coordinadora de asesores, Daniela González agarró la escoba para también hacer lo mismo de barrer la calle; sin embargo, todo fue para salir en la foto como se muestra en Cañonazos, que finalmente cumplió su cometido, pero prefirió no meterse al agua para que no se mojaran sus zapatos negros.

Luego, luego, la gente que estuvieron presentes pasaba la voz de que vieran a la funcionaria la manera como barría, con mucha delicadeza y sin ensuciarse sus zapatos. Fue cuando uno de los presentes la bautizo como (Daniela) Lady New shoes. Ahí el detalle.

***

El secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, quien ya tiene su sede en esta ciudad, apresuró demasiado el anuncio de la Torre Centinela.

Y es que aún no ponen ni la primera piedra y ya hay mucho ruido en torno a ese proyecto de construcción.

Con un hambre de dar una noticia espectacular y sin un estudio serio de la logística para la mejor ubicación de dicho centro de seguridad inteligente al que le apuesta Maru Campos, el inge Loya se aventó como el Borras y convenció a la gobernadora de que hicieran el espectacular anuncio de la Torre Centinela.

A más de un mes de que fue anunciada la construcción hay duda de que exista un proyecto ejecutivo, y ni que decir de un estudio de impacto urbano o de un manifiesto de impacto ambiental en la zona en donde se pretende erigir la torre.

Ahora el jefe policiaco aparece en medios dando traspiés, y en una semana primero reconoció que ya no se construirá en la plaza de Guadalupe ubicada en avenida Francisco Villa y Vicente Guerrero, luego dejó correr el rumor de que sería en el Parque Central y ahora salió con la idea de que la Torre Centinela podría ser construida en otra ciudad del Estado.

Eso pasa cuando los funcionarios públicos adelantan vísperas de los proyectos que sólo en su imaginación existen.

En este rubro tendrían mucho que aprender los funcionarios locales de los vecinos del norte que no dan a conocer ese tipo de noticias hasta cuando tienen en firme el proyecto y justificado plenamente en todos los aspectos.

Bien harían los funcionarios estatales con hacer todos los estudios pertinentes y luego el proyecto ejecutivo y entonces sí ponerse a construirlo, sin tanto aspaviento.

***

Con bombo y platillo el gobierno del estado anunció hace ya decenas de días la demolición de la barda que se construyó en la curva de San Lorenzo durante el corralato, ya que la consideraban como una obra estorbosa, pero a la fecha no han podido derribarla.

Aquí en este tema hay dos aspectos a resaltar.

Uno, después de tres meses todavía quedan restos de la barda, es decir que no ha sido demolida al cien por ciento, mucho menos han podido obtener los niveles que requiere esa parte de la Paseo Triunfo de la República para la repavimentación y las guarniciones se ven muy lejanas.

Por eso ya la empiezan a llamarla la curva encantada.

En el aspecto económico, los ciudadanos se preguntan si en el estado ya se le estará integrando una carpeta de investigación al exgobernador Javier Corral y al inge Gustavo Elizondo y a otros funcionarios que tuvieron que ver con esa construcción.

No es posible que una obra que duró meses en la que se invirtieron más de 15 millones de pesos solo para construirla, y otro tanto para reconstruir la vialidad, olímpicamente se ignore a los funcionarios que cometieron ese ilícito y quede sin castigo y en olvido.

Veremos hasta cuando se le quita lo encantado a la curva y en qué momento se castiga a los que la construyeron y derrocharon el dinero de los juarenses.

***

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, antes conocido como “Amlito”, y hoy reconocido como Alito el apestado, ha recibido varias peticiones para que renuncie al PRI y deje lo que queda de ese partido en otras manos.

Durante su mandato lleva derrota tras derrota electoral a tal grado de que al PRI como partido sólo tiene dos gubernaturas, mismas que serán renovadas el próximo año y con una alta posibilidad de perderlas sí el campechano permanece en el partido.

Esta semana ha sido de mucha adrenalina y presión para el dirigente priísta cuando el pasado lunes, tres organizaciones encabezadas por Sebastián Lerdo de Tejada le solicitaron su dimisión inmediata.

El martes apareció un desplegado en los medios nacionales con firmas de los prominentes políticos regiomontanos donde hacían un razonamiento de por qué debería renunciar Alito a la dirigencia nacional del tricolor.

El mismo martes, 11 expresidentes del PRI solicitaron también la renuncia de Alejandro a la presidencia de ese instituto político; dicen los que estuvieron en esa reunión que, como niño, Moreno Cárdenas dijo: “no me voy, no me voy… y háganle como puedan”.

Alito también tiene iniciadas varias denuncias, entre otras por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, evasión de impuestos y peculado en su estado natal Campeche, ya que como diputado federal y como gobernador hizo crecer exponencialmente su riqueza.

Pero a pesar de todo el vendaval que se le ha venido encima cayó de la gracia de Palacio Nacional, ya que, por su acercamiento a esa mansión, fue que se le decía “Amlito” y ahora algunos priístas dicen que en el pecado lleva la penitencia.

Pues aún con todo lo anterior y con los famosos audios sigue aferrado al PRI importándole poco dicho partido; hoy sólo lo apoyan los dirigentes de los sectores y el Consejo Político Nacional, no se diga los miembros del CEN, casi todos son sus incondicionales.

Veremos este aferramiento hasta cuando dura. Lo que si podemos agregar es que aquí en el estado solo Alejandro Domínguez y el diputado federal Hiram Hernández y sus incondicionales son los que lo apoyan.

***

El diputado Omar Bazán Flores, exdirigente estatal del PRI, interpuso un recurso de amparo para tratar que un juez federal obligue a la Fiscalía Anticorrupción del Estado a que no decline y asuma la investigación por peculado contra el exgobernador Javier Corral Jurado.

Bazán denunció a Corral, pero la Fiscalía Anticorrupción resolvió que la competencia para conocer y resolver sobre ese asunto es del Ministerio Público Federal.

En los corrillos del PRI estatal se dice que el afán del diputado Bazán es hacerse notar basado en la denuncia contra Javier Corral, ya que tiene en su mente dos objetivos: quedar bien con los jefes de Palacio Estatal y retomar importancia con las huestes priístas.

La capacidad de gestión y de influencia política de Bazán en el PRI estatal ha mermado considerablemente desde la llegada de Alejandro Domínguez al CDE, después de que Omar se había convertido en el factor total del tricolor.

Ahora el diputado no puede entender como se ha convertido en un cero a la izquierda en el priísmo estatal; y hasta sus más fieles seguidores se están integrando al equipo del actual presidente estatal del PRI.