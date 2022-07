By

– En el operativo realizado en el fraccionamiento Panorámico no se realizó un solo disparo; persona rescatada se encontraba severamente golpeada.

Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron un operativo en el que rescataron a una persona privada de la libertad, la cual se encontraba severamente golpeada y detuvieron a cuatro presuntos responsables en posesión de un arma de fuego y drogas.

Las acciones se desarrollaron a raíz de Investigaciones relacionadas que permitieron dar con el domicilio en la calle Kilanea del fraccionamiento Panorámico, en donde encontraron a dicha persona, la cual estaba maniatada, con un cable eléctrico enredado en el cuello y bastante lastimada, misma que fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente, trasladada para su atención médica.

En ese mismo lugar quedaron formalmente detenidos por cargos de homicidio en grado de tentativa, posesión de narcóticos y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, las siguientes personas:

Francisco Javier S. B., alias ‘’Pato’’, de 36 años de edad; Aldo Marco A. C., de 51 años de edad; Luis Carlos M. R., alias “Porky”, de 40 años y Aylin A. C. y/o Edgar Alan A. C., alias “Chikis”, de 42 años de edad.

De acuerdo con el reporte oficial, al llegar los agentes al lugar, localizaron en su interior a la víctima, la cual fue puesta a resguardo, además, aseguraron un arma de fuego color plata, marca Smith & Wesson, calibre 9mm abastecida con un cargador con 15 cartuchos útiles; dos bolsas plásticas que en su interior contienen una sustancia cristalina y granulosa con las características del Cristal.

En una de las habitaciones localizaron en una mochila de color negro, una caja de madera con apariencia de libro, la cual en su interior contiene ocho bolsas plásticas que en su interior contienen una sustancia cristalina y granulosa con las características del Cristal, arrojando un total de 140 gramos de droga asegurada.

En el exterior del domicilio se encontraron un vehículo marca Baic, modelo D20, año 2018, color arena, así como una motocicleta marca Honda modelo 100 CM3, año 2004, color gris, y otra motocicleta marca Italika, modelo DT150 Deliver, año 2022, los cuales quedaron asegurados para fines de la investigación.