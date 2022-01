By

El presidente Joe Biden dijo el jueves que Estados Unidos y el resto del mundo libran una batalla entre la democracia y el autoritarismo, en un discurso con motivo del primer aniversario del asalto al Capitolio. ‘Vivimos en un punto de inflexión en la historia, tanto en casa como en el extranjero.

Estamos enfrascados nuevamente en una lucha entre la democracia y la autocracia; entre las aspiraciones de la mayoría y la avaricia de unos pocos’, dijo. ‘No permitiré que nadie ponga un puñal en la garganta de la democracia’, añadió.

En su intervención en el edificio de cúpula blanca que fue escenario de los disturbios del 6 de enero de 2021, Biden advirtió que las falsas acusaciones de Trump de que le robaron las elecciones mediante un fraude electoral generalizado podrían minar el estado de derecho y socavar futuras elecciones.

‘Debemos ser absolutamente claros sobre lo que es verdad y lo que es mentira. Esta es la verdad: un ex presidente de Estados Unidos ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Lo ha hecho porque valora el poder por encima de los principios’, dijo Biden.

‘Su ego herido le importa más que nuestra democracia y nuestra Constitución. No puede aceptar que perdió’, añadió el demócrata, quien cumplirá un año en la presidencia este mes. Aunque no mencionó por su nombre a Trump, Biden dedicó buena parte de su discurso a criticar a su predecesor, quien justo antes del asalto del 6 de enero de 2021 alentó a sus seguidores —congregados en Washington— a marchar hacia el Capitolio y ‘luchar’ para evitar que se refrendara el resultado electoral.

‘Por primera vez en nuestra historia, un presidente no solo perdió las elecciones; trató de evitar el traspaso de poder pacífico cuando una turba violenta irrumpió en el Capitolio’, dijo Biden en un discurso solemne en el Congreso. ‘No era un grupo de turistas. Era una insurrección armada’, añadió el demócrata.

El discurso significó un cambio para Biden, que ha pasado la mayor parte de su primer año en el cargo centrado en llevar a cabo su propia agenda en lugar de mirar hacia atrás. No obstante, los demócratas, un puñado de republicanos y muchos observadores independientes han advertido de que el daño que hizo Trump antes de los disturbios persiste.

Denunció que Trump y sus aliados han decidido que ‘la única forma de ganar para ellos es suprimir el voto y subvertir las elecciones’, en un contexto de crecientes reformas a nivel estatal que, en la práctica, prometen dificultar el voto de las minorías y las personas con menos recursos económicos. ‘No puedes amar nuestro país solo cuando ganas.

No puedes obedecer la ley solo cuando te conviene. No puedes ser patriótico cuando abrazas las mentiras y las permites’, agregó. Visiblemente irritado, el presidente insistió en que hay ‘cero pruebas’ de las denuncias de fraude electoral que Trump difundió tras las elecciones de 2020 y que han provocado que la mayoría de los votantes republicanos sigan todavía sin creer que Biden ganara de forma legítima los comicios.

Según un sondeo de Reuters/Ipsos, cerca del 55% de los votantes republicanos cree en la falsa acusación de Trump, que fue rechazada por decenas de tribunales, departamentos electorales estatales y miembros de su propio gobierno.

El ex presidente Donald Trump, aunque no cuenta con redes sociales desde hace casi un año, no tardó en responder al discurso de su sucesor y asegurar que se trata de un “teatro político” para distraer la atención pública de otros asuntos.

El presidente ‘usó mi nombre hoy para tratar de dividir aún más a Estados Unidos’, dijo Trump en un comunicado. ‘Este teatro político es solo para distraer la atención del hecho de que Biden ha fracasado completa y totalmente’, añadió.

