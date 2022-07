By

Un tribunal federal le concedió un amparo a Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en contra de la inhabilitación para ejercer un cargo público por un periodo de 10 años. Y es que el 18 de septiembre de 2021, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Robles Berlanga por 10 años para ejercer cargos en la Administración Pública Federal (APF) por falsear su declaración patrimonial.

En esa fecha, la SFP informó: ‘La exfuncionaria fue notificada este miércoles de la resolución que la inhabilita por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que prevé la sanción por falta de veracidad en la declaración patrimonial’.

Posteriormente, el 8 de septiembre de 2021 la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), confirmo la sanción.

Rosario Robles celebra la decisión Tras conocer la decisión, Rosario Robles, también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), emitió un mensaje en redes sociales en donde informó de la decisión del tribunal federal.

“Hola, les habla Rosario Robles. Deseo informarles que el 23er Tribunal Colegiado en materia Administrativa consideró que la Sala Superior (del TFJA) y, en consecuencia, la SFP violaron mis derechos y ordenó que se declare la nulidad de la sentencia que me inhabilitaba por 10 años”, indicó en el mensaje.

Continuó: “Por no haber informado en mi declaración patrimonial de una cuenta de 2,000 pesos que jamás tuvo un movimiento y que incluso fue cancelada por el propio banco”. Robles Berlanga aseguró además en su tuit que “toda la saña con la que he sido atacada por las instituciones del Estado mexicano se ha topado con un muro: el de la justicia. Un paso más en el camino por la verdad y en contra de la infamia de la que he sido objeto”.

El amparo logrado El mensaje lo acompaña con imágenes del amparo que le fue concedido y concluye: “#SiEsVenganzaNoesJusticia”. El 13 de agosto de 2019, el juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna -sobrino de la exdiputada, Dolores Padierna, de Morena-, dictó prisión preventiva a Robles Berlanga.

Ello, por ejercicio indebido en el servicio público a causa de su supuesta omisión para evitar un daño patrimonial por 5,073 millones de pesos cuando encabezaba la Sedesol y la Sedatu. Robles Berlanga permanece en el penal de Santa Martha Acatitla, Alcaldía de Iztapalapa.

