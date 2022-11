By

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuellar, dijo que seguirá exhortando a los migrantes que se encuentran apostados a un costado del Río Bravo, para que acudan a un albergue y se protejan de las bajas temperaturas que ya se registran en la ciudad.

El edil resaltó que el permanecer a la intemperie y exponiendo a sus familias no trae ningún beneficio migratorio, por el contrario, podría generar consecuencias en la salud, particularmente en los menores de edad.

“El acercamiento con ellos es permanente, el director de Derechos Humanos, Santiago González, está siempre atento y le pediré que les haga ver que si hay espacios en varios albergues, no solo en el Kiki Romero o en el Leona Vicario; además a ellos no les sirve de nada estar ahí porque no vale la pena el sacrificio en términos migratorios”, expresó.

Dijo que se les ha proporcionado información sobre cómo realizar el trámite migratorio que tendría que partir desde el Instituto Nacional de Migración y puede hacerse desde otros países.

Reiteró que estarán exhortando a la población migrante para evitar que sigan apostados en la orilla del rio, incluso, proporcionándoles orientación para quienes deseen instalarse en la ciudad y conseguir un empleo.