A fin de contar con unidades de sangre suficiente para atender las emergencias médicas en las que se requiera, el Banco Regional de Sangre de la Secretaría de Salud en Ciudad Juárez, solicita donadores altruistas.

Las personas que se presenten a donar sangre serán atendidas de inmediato cualquier día de la semana, incluyendo los domingos, en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones del banco de sangre, ubicado en el Centro de Salud Todos Somos Mexicanos, en calle Francisco Villa sin número en la colonia Centro.

Los requisitos que se requieren para este proceso son: ayuno de 4 a 5 horas o con desayuno ligero (fruta y café), pesar más de 50 kilogramos y tener entre 18 y 64 años de edad, no haber tenido cirugía en los últimos 6 meses, ni haberse realizado tatuaje o perforación en los últimos 12 meses y no haber ingerido alcohol en las últimas 48 horas, así como no presentar tos, resfrío, dolor de cabeza o de abdomen.

Previo a la donación de sangre serán valorados por un médico, por lo que es importante presentar una identificación con fotografía y proporcionar algunos datos personales.

Para mayor información comunicarse al teléfono (656) 6205727.