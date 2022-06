By

La gobernadora Maru Campos se reunió en una mesa de trabajo, con autoridades de seguridad pública, ex gobernadores y líderes empresariales, para escuchar sus planteamientos, propuestas, experiencias y prácticas de participación ciudadana, que contribuyan a generar un diagnóstico que defina hacia dónde puede y debe avanzar el Estado, para fortalecer la política pública en materia de seguridad.

Acompañada por el ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco Altamirano, así como por los ex gobernadores de Chihuahua, Patricio Martínez García y Fernando Baeza Meléndez, la Mandataria Estatal señaló que en virtud de los lamentables hechos ocurridos en Cerocahui del municipio de Urique, se busca robustecer la estrategia de seguridad con la participación de la sociedad.

Al hacer referencia a los lamentables hechos que se suscitaron en esa comunidad serrana, señaló “tenemos una visión muy clara de lo que está pasando en la Sierra Tarahumara”, por ello, dijo, “debemos coordinarnos y alinearnos para tener mejores resultados, robusteciendo la participación ciudadana en la política pública, con todas sus experiencias y comentarios.

Por lo anterior, la Gobernadora, en un esfuerzo coordinado con el Gobierno Federal, el empresariado chihuahuense, hizo un llamado e invitó a todos los sectores de la sociedad a sumarse y participar, por lo que para valorar programas y proyectos, indicó, se dará continuidad a estas mesas de trabajo, para además, reajustar el presupuesto y orientarlo a la causa de la Sierra Tarahumara y de las políticas públicas que pueden ser de fondo para que no se repitan este tipo de casos como el ocurrido en Cerocahui.

“Me llevo con mucho interés varias de las propuestas, sobre todo la del Consejo de Gobernabilidad y Participación Ciudadana, para contar con mediciones más claras”, señaló al agradecer la propuesta de Diódoro Carrasco.

Agradeció a la Fiscalía General del Estado el apoyo a través de FICOSEC; y enfatizó que se contempla la propuesta de crear una Procuraduría de Asuntos Indígenas que permita brindar una atención más especializada a la zona serrana, subrayó “tenemos que avizorar lo que está sucediendo en la Sierra Tarahumara de una forma muy diferente”

Destacó que ha estado en contacto con la comunidad jesuita y que se reunirá con el principal de la Compañía de Jesús, quien le ha solicitado trabajar en colaboración con Gobierno del Estado, para implementar programas y proyectos que logren cambiar la realidad de la región serrana, a fin de que no solo se combatan la marginación y la pobreza, sino toda su problemática de manera integral.

En las mesas de seguridad que se tienen con el Gobierno Federal, la Secretaría de la Defensa nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y Gobierno del Estado, se están generando ya estrategias para reforzar la seguridad en la entidad y no focalizarlas únicamente en Juárez y Cuauhtémoc.

En la reunión estuvieron también el fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte; el secretario general de Gobierno, César Jáuregui; el secretario de Coordinación de Gabinete, Luis Gerardo Serrato; el ex alcalde de Chihuahua, Alejandro Cano Ricaud; Sergio Ochoa Muñoz, presidente de FICOSEC Chihuahua; Jorge Contreras Fornelli, presidente de FICOSEC Juárez, sector del empresariado que participa con la información y estadísticas recabadas a través del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia.