La Dirección de Seguridad Bancaria, Comercial e Industrial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) lanzó una convocatoria para conformar el Departamento de Policía Minera.

El objetivo de la Policía Minera será brindar apoyo a las empresas que realizan dicha actividad en la entidad, en cuestiones de traslados y protección en los sitios de explotación de minerales.

En ella, podrán participar ex elementos de seguridad pública municipal, estatal, la extinta policía federal, ahora guardia nacional o ex militares, que comprueben su curso de formación inicial como integrante de una institución de seguridad.

Requisitos:

– 6 fotografías tamaño credencial a color con fondo blanco (NOMBRE ATRÁS DE CADA FOTO)

– 3 copias de acta de nacimiento (por ambos lados en caso de tener anotaciones)

– 3 copias de CURP

– 3 copias de Inscripción en el R.F.C. expedida por el S.A.T. (http://www.sat.gob.mx)

– Original y 2 copias de certificado de no antecedentes penales

– Original y 2 copias de certificado de no antecedentes policiacos (expedido por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la localidad) (no aplica para Cd. Juárez)

– 3 copias de Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública (http://app2.chihuahua.gob.mx/inhabilitado)

– 3 copias de título, carta pasante, certificado o relación de estudios

– 3 copias del certificado de terminación de academia y cursos operativos (Sólo personal operativo)

– 3 Copias de Currículum Vitae

– 3 copias de cartilla y hoja de liberación del S.M.N

Las personas interesadas pueden comunicarse al número de teléfono 614-429-33-00, en las extensiones 10547 y 10789 o al correo electrónico ces.div.bci@gmail.com para obtener mayor información.