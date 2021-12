By

La Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal hace un llamado a los juarenses para que no se dejen engañar por estafadores que tratan de timar ofreciendo apoyo para los trámites en el pago del Impuesto Predial.

La titular de la dependencia, Blanca Dolores Romero Aguilera, pide a los contribuyentes no dejarse engañar por ninguna persona que se ofrezca ayudarles, y recomienda acudir personalmente a las oficinas o módulos del Municipio más cercano a su vivienda.

“Se presentó un caso donde una persona vino por su recibo de pago, pero la estafaron, no hicieron ningún trámite en el Municipio y dio alrededor de 8 mil pesos, por eso les pedimos que no le entreguen dinero a nadie, que no se dejen engañar, que vengan directamente a los módulos donde serán atendidos por los empleados municipales, pues tenemos descuento en los recargos del rezago del predial”, expresó.

La funcionaria invitó a los contribuyentes a que acudan a las cajas de Ingresos ubicadas en la Presidencia Municipal, o a Catastro, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Indicó que la Dirección de Ingresos también cuenta con módulos ubicados en los centros comerciales de Gran Patio, Las Torres, Plaza Juárez, Río Grande y Sendero, donde podrán hacer el trámite de lunes a sábado de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y en San Lorenzo de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.