By

“¿Quiénes somos? Las madres centroamericanas. ¿A quiénes buscamos? ¡A nuestros hijos!, con estas consignas, integrantes de la 16 caravana de familiares de migrantes desaparecidos en México llegaron ayer al Zócalo de la capital del país, procedentes del puerto de Veracruz.

Ahí, exigieron justicia y demandaron a las autoridades ayudarnos en la búsqueda de nuestros seres queridos, porque ellos vienen a trabajar, no se están llevando nada.

Los 47 integrantes de esta caravana, que empezó el pasado día primero en la frontera entre México y Guatemala, arribaron al Zócalo alrededor de las 18:30 horas con pancartas y las fotografías de sus familiares en el pecho. Los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales, exclamaron a un costado de la reproducción de la Capilla Sixtina que recién se instaló en la Plaza de la Constitución.

Entre las madres está Rosa Edith Mata, de El Salvador, quien busca a su hija Lilian Korina Ramos Mata. Ella salió de casa desde el 21 de junio de 2017, y el primero de julio me avisaron que había quedado muerta en El Paso Texas; desde entonces no sé nada. En entrevista, compartió que tiene la esperanza de que no sea cierto y ella siga viva; mi fe es que la voy a encontrar, expresó.

Yolanda Ramírez, también salvadoreña, se incorporó a la caravana para buscar a su hija Ana María Ramírez Recinos, quien desapareció el 24 de abril de 2007. Lo único que supimos por una muchacha es que la dejaron en el desierto de Arizona, comentó.

Sin embargo, destacó que en 2018, cuando también se sumó a esta caravana, una persona le dijo que había visto a su hija trabajando en un comedor en Oaxaca.

En el contingente también vienen hermanas y hermanos de personas desaparecidas. Entre ellas Marcela Melchor Ramos, quien busca a Isabela Melchor, cuyo paradero se desconoce desde hace 15 años.

Talía Vázquez, presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano, recordó que en 2006 dieron inicio a esta movilización, y hasta el momento han encontrado a 370 personas vivas.

Mencionó que esta vez, entre los mayores logros está que la tercera visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Hilda Téllez, acordó que se les darán las facilidades para la búsqueda en los penales, como también hizo el gobierno de Tabasco. En este sentido, refirió que dos miembros de la caravana ya lograron rencontrarse con sus familiares que están en cárceles.

Indicó que han visto apertura del gobierno federal para recibirlas, y a las madres les da mucha esperanza que el Presidente hable mucho de la migración humana y digna, y de atender las causas.

Hoy la caravana tomará el día para descansar, y el lunes acudirá al Senado. El martes participará en una marcha en el contexto del Día de las Madres.

LaJornada