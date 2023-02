Duarte seguirá en el “bote”

La pifia de Andrea Chávez

Viene foro reforma a juaritos

El nombramiento de la exdirigente del PVEM en Chihuahua, María Ávila Serna, como delegada política nacional de MC en el estado de la Coordinación Nacional de Vinculación con el Sector Agropecuario, causó malestar en exalcalde de Parral, Alfredo Lozoya “El Caballo”.

Una vez que fue nombrada de inmediato Lozoya mandó a su fiel escudero Francisco Sánchez “Pancho Pistolas” a quejarse a la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano que encabeza Dante Delgado.

Según dicen las lenguas venenosas la dirigencia nacional no tomaron en cuenta a Lozoya quien se siente el dueño de MC en Chihuahua.

Lo cierto es que Francisco ha tenido un declive, ha perdido militancia por sus actitudes misóginas en contra de los liderazgos femeninos. Una prueba es que no solo perdió un activo, sino una diputación local de MC en la figura de la activista experredista América García.

Los eventos en que han asistido la dirigencia del Movimiento Ciudadano a nivel estatal dan cuenta de que es el mismo círculo que rodea a El Caballo Lozoya y es el quien en realidad manda.

Otra desavenencia que han tenido este liderazgo fallido de “Pancho Pistolas” es con el brinco que dio la ex diputada priísta Rocío Sáenz que engrosó la nómina del municipio de Juárez, claro que esto no cayó del todo bien a Lozoya y menos cuando le ha declarado la guerra a Cruz Pérez Cuéllar, ya que quiere ser otra vez candidato a la gubernatura.

****

Ni con todas las argucias jurídicas la defensa de César Duarte pudo lograr que su defendido pudiese obtener el beneficio del arraigo domiciliario mientras continuara con su juicio. Sus eruditas jugadas solo lograron darle albergue otros dos meses en el CERESO de Aquiles Serdán.

Expresiones vertidas por expertos leguleyos indican que la propuesta del abogado Juan Carlos Mendoza, no solo fue pobre, sino plagada de errores que en nada le ayudaron al imputado. Por lo que sus propuestas de defensa fueron catalogadas como jugadas de niños de primaria.

Ahora sí que ni cómo ayudarles, incluso el Juez para no alargar la agonía momentánea de Duarte, prefirió otorgarle a la defensa una ampliación de plazo de dos meses para celebrar la próxima audiencia y pusieran en orden sus ideas y optimicen sus acciones de defensa.

Por lo pronto, Duarte continuará en el Cereso de Aquiles Serdán y la fecha para próxima audiencia fue fijada para el próximo 03 del mes de abril del presente año.

Por cierto, fuentes al interior del Cereso nos aseguran que después de la fuga de los reos del penal número 3 de ciudad Juárez, repentinamente un grupo de celadores ingresó a la celda de Duarte y se llevaron la pantalla y un refrigerador que por varios meses le hacía la vida feliz a su inquilino.

****

Tremenda pifia se aventó la diputada Andrea Chávez que se le ocurrió firmar un boletín para asegurar que la joven Mya víctima de un brutal ataque puede estar más tranquila sabiendo que su agresor está en prisión y que su minoría de edad no fue obstáculo definitivo para que se hiciera justicia.

Tardaron más de 30 minutos para detectar su error y corregirlo, demostrando que ese es el nivel de apuro que trae la legisladora para ganarse cinco minutos de reflectores. Y vaya que si se los ganó.

****

Este viernes inician en Chihuahua capital los foros de consulta ciudadana para la Reforma a la Constitución y los diputados pretenden organizar este tipo de encuentros en nueve municipios.

El objetivo de estos foros es para obtener las opiniones y propuestas derivadas de las iniciativas presentadas para la reforma constitucional de Chihuahua.

El segundo foro será en ciudad Juárez, luego siguen los municipios de Nuevo Casas Grandes, Delicias, Jiménez, Parral, Guachochi, Cuauhtémoc y por último en Ojinaga.