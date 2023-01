By

“Tenemos informes del Dr. Fernando Mondaca de la UACH, quien encabeza el conteo de aves que ya comenzó en esta zona, que han llegado cientos de pelicanos y se agrupan entre 20 y 30 aves en diferentes partes del Río San Pedro, por lo que ya podemos ver este espectáculo tan bonito en el Vado”, así lo dijo Araseli Villalobos, directora de Comunicación Social en Meoqui, quien precisó que hay el antecedente que, una cuarta parte de las aves migratorias que arriban al país, llegan al Sitio Ramsar 2047 Río San Pedro Meoqui.

Dio a conocer, que la alcaldesa Miriam Soto ha implementado estrategias para la protección de este Humedal de Importancia Internacional, de la flora y fauna que habitan en el, donde se trabajan todo tipo de acciones de preservación a través de las diferentes direcciones municipales y en coordinación con instituciones educativas.

“Los investigadores nos han comentado que al país han llegado hasta mil especies diferentes de aves migratorias en esta temporada, de las cuales la mitad llegan al estado de Chihuahua y el 50 por ciento de estás se quedan a invernar en Meoqui, donde reposan y se alimentan para alzar el vuelo durante el mes de abril, principalmente a playas de Argentina», compartió.

Además, la directora comentó que los fines de semana, personal de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales en conjunto con escuelas del municipio realizan limpiezas en el Río San Pedro y por parte de la dirección de Seguridad Pública Municipal, se cuenta con la Policía Ecológica y la constante vigilancia del personal de la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.

“Seguimos exhortando a la ciudadanía para que apoye y colabore, no dejando basura, respetando el espacio y a las aves que habitan en él, haciendo sinergia es como podremos tener un lugar bonito y limpio para que las familias puedan disfrutar del espectáculo que nos ofrecen, no solo estás aves, si no los cientos de otras especies que llegaron desde el mes de octubre, más las aves endémicas», finalizó.