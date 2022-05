By

-También expone recomendaciones para evitar incendios forestales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), entregó en el municipio de Temósachic apoyos diversos a familias y brigadistas que colaboran en el combate de incendios forestales.

Se trata de apoyos que fueron recabados en coordinación con el DIF Estatal Chihuahua y la Dirección de Desarrollo Forestal, de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR).

Además, la Asociación de Maquiladoras y Exportadoras (INDEX) aportó 2 mil litros de agua embotellada.

El personal operativo de la CEPC entregó los insumos a familias de la comunidad de Babícora de Conoachi, mientras que en Yepachi, los apoyos fueron distribuidos entre brigadistas contra incendios que operan en la región.

La CEPC, en coordinación con el DIF Estatal y la SDR, continuará trabajando en apoyo a este sector.

La dependencia estatal hizo además un exhorto a la población a seguir las medidas para prevenir incendios forestales.

RECOMENDACIONES:

• No hagas fogatas

• No tires basura

• No arrojes cerillos o cigarros encendidos en la carretera y menos en medio del bosque

• Pide ayuda de inmediato si hay fuego fuera de control, ponte a salvo y avisa a las autoridades

• Para reportar incendios forestales, llamar al 9-1-1 ó al 800 737 00 00 de la Conafor