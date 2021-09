“El pasado 6 de junio, la gente dejó claro que ganamos, que la política social funciona y que no quieren más PRI, ni PAN, ni PRD. Esta política social reconoce causas de la pobreza, reconoce los derechos de los ciudadanos, protege, da seguridad social aquellos que están fuera de las instituciones sociales y sobre todo convierte los derechos de los ciudadanos en prioridad. Su crítica a esto, lo que verdaderamente les duele, es que el dinero ya no pasa por sus manos.”

Así lo aseguró, Lilia Aguilar Gil, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quien aseguró que la oposición tiene una visión completamente equivocada de la política social que fantasea en la política desarrollista aportada por el sistema neoliberal.

“El PRI y el PAN no quisieron nunca sacar de la pobreza a México, sino salir de la pobreza ellos, su objetivo fue beneficiarse de la política social. Hoy no impera el mito plutocrático de que las leyes de mercado, como la competencia económica, la no intervención del gobierno, los beneficios fiscales para los grandes capitales, mejoran la calidad automática de la calidad de vida, eso no es economía de la pobreza, sino pobre economía que fue un fracaso”, señaló.

La legisladora de Ciudad Juárez, Chihuahua dijo que la ciudadanía ha empezado a experimentar los pasos para una verdadera política social, completamente desarraigada de la infatuada visión tecnocrática y plutocrática imperante en México que impuso PRI y PAN

En tribuna, dijo que seguir viendo la política social de este gobierno como “apoyos sociales”, es tener una visión reduccionista, parcial y necia de la realidad de nuestro México.