Algo muy fuerte esconde Faudoa

ECO se defiende como gato boca arriba

Llevan a reporteros atrás de las trocas de la SEDENA

Entre funcionarios del gobierno federal asignados a oficinas de Chihuahua es bien sabido que el delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, ya empezó a armar la “polla” para el 2024.

Y es que, a falta de la Aduana Fronteriza, el frustrado candidato perdedor de la gubernatura ahora ha puesto los ojos en la presidencia municipal y para financiar ese proyecto político electoral necesita recursos.

No le quedó otra que recurrir a sus amigos funcionarios a los que ahora pretende cobrarles el favor.

Lo anterior ha cobrado molestia en algunos que trabajan en las dependencias federales en el estado de Chihuahua y esta molestia va en contra del delegado que corre las facturas.

De acuerdo con información fidedigna que ha llegado a juareznoticias.com, Juan Carlos Loera les ha estado pidiendo dinero, simplemente porque considera que están chambeando gracias a él.

Ya van más de uno que se ha molestado porque Loera le exige dinero a cambio de permanecer en sus cargos federales, pero bien sabe que no es así y que ya empieza a juntar la polla con miras al 2024, ya que se aferra a buscar una candidatura en el estado de Chihuahua, principalmente en Ciudad Juárez.

De todos es sabido que pretende ser ahora candidato a la alcaldía de Juárez, sin importarle a quién se lleve de paso de los propios militantes de Morena, con tal de conseguir lo que quiere.

Las divisiones internas en el partido Morena cada vez es mayor notoria, conforme se va acercando los tiempos de decisiones con miras al 2024, se van formando grupos de apoyo para ciertos suspirantes a puestos de elección popular.

Pero también hay personajes que se están alejando del agrado de los militantes, pero además de los morenos que forman parte del gobierno del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, principalmente los que tienen un cargo en el estado de Chihuahua.

***

A Gabriel Faudoa, candidato oficial de Ever Avitia a suplirlo en la Sección 42 del SNTE le está lloviendo en redes conforme se acerca la hora para la elección del sindicato magisterial.

El equipo de Avitia no puede con todas las decenas de comentarios del magisterio estatal que le recuerdan como la planilla ECO de la Sección 42 quieren seguir en poder.

De plano los Escalantes, Frías, Tapias, Avitias y por supuesto Faudoas no encuentran la puerta por todos los errores que han hecho durante más de tres sexenios, si no es que más, error tras error, pifia tras pifia; siguen sin rumbo fijo, ya que los profesores no se convencen del seudo candidato de Ever Enrique Avitia familiar muy pero muy cercano de Rene Frías.

Ante la andanada de comentarios a Faudoa no le quedó otra que contestar y escribió en su muro de Facebook.

“Mientras algunos compañeros se dedican a destruir, descalificar, difamar y ofender, los integrantes del proyecto ECO seguimos trabajando y avanzando en reuniones con amigos, gracias a quienes hacen que esto siga creciendo.

Que desperdicio de imaginación y creatividad cuando se encausa en hacer daño y agredir a los compañeros, estimados compañeros dense la oportunidad de escuchar todos los proyectos, seguro estoy que eso ayudará a que se den cuenta como el proyecto ECO es la mejor opción a seguir.

Proyecto ECO es producto de la imaginación, motivación e iniciativa de varios amigos que soñando y aspirando nos propusimos a construir un proyecto político que crece día a día aún con los ataques, nada nos detendrá, no somos improvisados, no tenemos padrino, únicamente nuestra voluntad y capacidad, “LOS AMIGOS DE MIS AMIGOS, SON MIS AMIGOS” amigos que han hecho posible día a día que avancemos en la aceptación de la gente, les compartiré imágenes de algunas reuniones que nos han organizado durante los últimos días algunos amigos en Jiménez, Delicias, Chihuahua, Namiquipa y ayer en Cuauhtémoc.

Gracias a quienes hacen posible todo esto, a ellos nos debemos y no les fallaremos como proyecto, esperaremos la convocatoria con paciencia y ahí consolidaremos una planilla para participar en el marco del respeto institucional, seguro estoy que aún con los ataques recibidos invitaremos a las diferentes planillas participantes a integrarse al trabajo con la nueva dirigencia, solamente unidos saldremos adelante y cuidaremos de nuestra única trinchera, la Sección 42

Disfruten de la belleza de la unidad gremial, en ECO cabemos todos, nos faltas, tú nos interesas, intégrate”.

De última hora se enredan en comentarios que por algo contestan de mala gana para poder convencer a los profesores noveles ya que Faudoa Villegas tiene más de 27 años de oficina en oficina y después de este tiempo ahora si sabe la solución de los problemas de los jóvenes maestros.

***

La cobertura de los representantes de los medios de comunicación locales en la conferencia “Mañanera” de AMLO, fue muy peculiar antes de iniciar la mañanera.

Los compañeros periodistas fueron convocados a presentarse desde las 5 de la mañana en las instalaciones de la Guarnición de la Plaza, los hicieron pasar luego de corroborar su acreditación, pero los hicieron esperar hasta que se juntaran más compañeros a una temperatura de menos 4 grados centígrados.

Para el colmo, fueron trasladados en las trocas de la SEDENA en la parte de atrás, soportando las heladas, mientras los medios nacionales llegaron en unidades amplias, de confort y con calefacción.

Hubo a algunos de los reporteros locales a quienes les llamaron un día antes para pedirles que durante la conferencia mañanera, se comportaran a la altura, con respeto al presidente López Obrador, esto porque en las últimas conferencias no le ha ido muy bien que digamos.

Finalmente, todo transcurrió de manera normal la conferencia de prensa, se extendió con el tema que le ha causado dolor de cabeza y que está aprovechando estos espacios para habar mal del periódico Reforma y de Loret de Mola, pero esa historia continuará en las demás mañaneras.