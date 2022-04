By

Loera le saca la vuelta a Mario Mata

Gana bonos Alex Pérez Cuéllar

Inaugurarán otra vez el Centro de Radioterapia

Días de tensión eléctrica y controversia han vivido últimamente chairos y anti-chairos, y también con la misma intensidad los viven uno que otro metiche que le gusta sudar calenturas ajenas.

Los espacios de opinión pública y de discusión convencionales y los online como las redes sociales, se han inundado de disputas y polarización por los temas de la agenda política de la cuatroté.

Por ahora los temas candentes de interés nacional que mantiene divididos a los mexicanos son: la revocación de mandato, la resolución de la Suprema Corte sobre ley eléctrica y la contrarreforma de la Ley eléctrica que, dicho sea de paso, la discusión del dictamen fue pospuesto por los morenos hasta el próximo domingo 17.

A estos tres temas se sumó el mensaje del “rey” de los informes Andrés Manuel López Obrador que ayer ofreció su primer informe del 2022.

Un ejemplo de las disputas fue la de este martes, cuando ya entrando la nochecita, brincaban las discusiones acaloradas entre algunos integrantes del grupo de WhatsApp “El Jefazo”, de brote pronto aparecieron el factótum y delegado del Malestar Juan Carlos Loera de la Rosa y el diputado panista Mario Mata a darse con todo.

“La indecencia le gana a la decencia. Es increíble tu incongruencia. Con alevosía y mentira encabezaste un movimiento difamador al gobierno sobre el agua que tú y los nogaleros millonarios se roban, argumentando que el agua es de los chihuahuenses. Y ahora defiendes a los grandes negocios de extranjeros sobre lo nacional y lo público.

@Mario Mata

Traidores a la patria”, espetó Loera al legislador.

Y luego siguió escribiendo:

“Es inconcebible tanto entreguismo de los aspirantes a fifí.

Pero muy bueno para proteger a huachicoleros y saqueadores explotadores del agua.

Pero se persigna se confiesa y comulga”. ¡Sopas!

El funcionario federal continúo con el siguiente mensaje:

“Me acordé del ‘Fashion Mall’ y de los ‘apartment homes’ de la capital…”

Eso calentó al diputado blanquiazul y de inmediato reviró:

“Juan Carlos, que bueno que tocas el tema. Porque las veces que nos han invitado a debatir has evadido y no te has presentado. En el Programa “Pido la Palabra” tu silla se quedó vacía. Aquí te invito a debatir en persona. Tu fijas la fecha y el lugar. Espero que esta vez sí vayas”.

A nadie le gusta que le digan “rajón” y menos a un mexicano, así que el delegado del Malestar contestó:

“Deberías de consultarle al pueblo el sentido de tu voto. Ahí debes debatir, darle la cara al pueblo”.

“Es una vergüenza tanto entreguismo y tanta contradicción. Así como dijiste que el agua es de los chihuahuenses deberías de decir que la electricidad es de los mexicanos”.

“Sabías Mario, que gracias a la decisión patriótica de Adolfo López Mateos la presa La Boquilla es de los mexicanos y que los nogaleros pueden tener agua.

¿Lo sabías?”

Pero como buen gallo de lidia, Mata le insistió al Moreno que trae una espina muy clavada por el tema del agua de las presas. Y no es para menos, hay quien dice que ese asuntito le costó la gubernatura.

“Sigo esperando el lugar y la fecha. Este no es ni el lugar ni el modo de un debate entre dos personas que tenemos un encargo público”, óraleee.

No faltó el picueto que comentó:

“Órale pillo organiza el debate de Juan Carlos Loera y Mario Mata… Tema: reforma eléctrica y el litio”.

Pero Juan Carlos ya estaba picado de cresta, donde más le duele… en su orgullo, y siguió aventando por delante los espolones.

“Que nos consulten los diputados del PAN a los chihuahuenses el sentido de su voto. Empezando por Mario Mata”.

Pero, cual acto teatral o de magia, no faltó un palero:

“Ese es el deber ser inge Loera, no lo harán jamás, ellos se mueven de otra manera”.

¡Ah! Loera también embarró a la diputada Daniela Álvarez.

“Pregunten. Que nos Pregunten”, dijo el inge ya sin mucho eco.

En la esquina de Mata también saltó un zalamero o lambiscón:

“Ahí está la invitación al debate delegado. ¿Qué dice?”

Pero el inge seguía picado, muy picado…

“El descaro del entreguismo. Que nos consulte su voto y debatimos con gusto. No tiene defensa Mario. Su interés es defender a los poderosos. Ya lo vimos”.

“Bueno que tanto no será su descaro que es diputado del PRI, siendo que ha sido panista siempre”.

Y el zalamero insistía:

Y del debate ¿Nada?

Ya con la reserva del arrebato el delegado escribió:

“La política se ha adaptado a los canallas, más bien al revés… los canallas se adaptan, son camaleones”.

“Qué fuertes calificativos para alguien que ostenta tan alta representación Juan”, escribió un colega.

Ya para remachar, el diputado Mata dejó el siguiente mensaje:

“Bueno, esperaré respuesta. Mientras una disculpa a todos los y las miembros de este Chat. Yo participaba por ser un ejercicio ciudadano, pero nunca para sacar algún beneficio político y menos para insultar o ser insultado”.

“Te reitero mi respetuosa invitación Juan Carlos, te aseguro que estás equivocado y mientes, pero lo atribuyo más a que ignoras muchas cosas y no a la maldad”.

Y se despidió el legislador:

“Buenas noches”.

Como colofón apareció un amarra navajas:

“Pues con un debate se verían capacidades. Eso sería muy bueno para los integrantes de este grupo y demás”.

Fin del chisme…

*****

Luego del ejercicio de Revocación de Mandato en Ciudad Juárez se empieza a dibujar lo que será la siguiente elección constitucional en el 2024 y que se empareja con la elección para suceder a Andrés Manuel López Obrador a nivel federal.

Aunque el número de participantes no fue el que se esperaba por parte de los operadores políticos que estuvieron de cerca manejando los números y verificando que todo marchara conforme a lo planeado.

Luego de este ejercicio de revocación y la operación de tierra que se llevó a cabo por Alejandro Pérez Cuéllar, hermano del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien a través de la asociación civil “Que siga la Democracia AC” logró conformar una sólida estructura para lo que venga en 2024, tanto lo que se ofrezca para él y lo que se ofrezca para su hermano alcalde.

Por su parte, Juan Carlos Loera de la Rosa, súper delegado de Programas del Bienestar, se vio rebasado por el joven político quien, apoyado en su equipo de trabajo y un esquema muy eficiente de comunicación y difusión, estuvo prácticamente toda una semana afinando la estrategia de convencimiento y arrastre para el mero domingo tener a toda la gente votando en las casillas.

Con estos números tan llamativos, 60 por ciento de todo el estado, Alejandro Pérez Cuéllar se anota en la libreta del jefe de la 4 T para ser contemplado en batallas próximas compitiendo ahora sí por alguno de los puestos importantes de elección popular que estarán en juego, desde una diputación federal y porque no ser el que venga a suceder a su hermano Cruz.

Conclusión de la revocación de mandato en Ciudad Juárez: Alejandro crece, Loera de la Rosa se desinfla drásticamente.

*****

El Centro Regional de Radioterapia Zona Norte construido y equipado por FECHAC será reinaugurado nuevamente, ahora por la gobernadora Maru Campos cuando el año pasado hizo lo propio el exgobernador Javier Corral.

Dicho Centro con inversión de la Fundación en alianza con Gobierno del Estado de Chihuahua brindará tratamientos contra el cáncer oportuno y con tecnología de vanguardia a habitantes de los municipios de Juárez, Villa Ahumada, Ascensión, Casas Grandes, Galeana, Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Janos, Nuevo Casas Grandes y Práxedis G. Guerrero.

Para la construcción, equipamiento y capacitación de personal especializado, FECHAC invirtió 111 millones de pesos y Gobierno del Estado 30 mdp, alianza que brindará anualmente más de 30 mil tratamientos de radioterapia y braquiterapia a habitantes de diez municipios con equipo único en el norte del país y sur de Estados Unidos de Norteamérica.

Estos tratamientos eliminarán o reducirán tumores cancerígenos sin dañar órganos sanos circundantes.

Gilberto Cueva Pizarro, presidente del Consejo Juárez de FECHAC, mencionó en conferencia de prensa que ya recibieron la licencia para la operación del acelerador lineal por parte la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), la cual da certeza de que este Centro cuenta con el nivel requerido por estándares internacionales de calidad y seguridad.

La operación del Centro de Radioterapia estará a cargo de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, buscando que atienda a las personas diagnosticadas con cáncer de manera rápida, cerca de su familia, atención médica de calidad y con los equipos más avanzados a nivel mundial.

Contemplan que el 12 de mayo inauguren oficialmente el centro oncológico, con la presencia de la Gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván; el presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar; autoridades estales y municipales, y el presidente del Consejo Directivo de FECHAC, Luis Alberto Barrio.