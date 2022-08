Mireya trae el corazón político partido en tres

AMLO vuelve a violar la Constitución

Podría ser denunciado Gabriel Cantú por cambiar dictamen contra juicio a Corral

Tras someterse a una cirugía el delegado del Bienestar Juan Carlos Loera en un hospital privado, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar le recordó al cuestionarle qué pasó con la pureza ideológica, porque se nos anda haciendo muy “fifi”.

Eso lo dijo durante la conferencia de prensa de los lunes cuando le preguntaron los representantes de los medios de comunicación al presidente municipal sobre la polémica porque Loera de la Rosa se atendió en el Hospital Ángeles de la ciudad de Chihuahua.

Ante todo, el alcalde le deseó a Juan Carlos que le vaya bien en la operación y la recuperación porque todos estamos en ese riesgo; sin embargo, pues ¿qué pasó con la pureza ideológica? Se nos está haciendo muy fifí -refiriéndose a Loera-, pero le deseamos que le salga todo muy bien”.

Finalmente le deseo que salga todo muy bien en la operación y desearle éxito, luego de que Juan Carlos Loera fuera intervenido quirúrgicamente por disco lumbar en el Hospital Ángeles de la capital del estado.

***

Entre los apellidos Fuentes, Murguía, Serrano tendrá que definir Mireya Porras Armendáriz, la nueva presidente del PRI, las decisiones para las elecciones del 2024.

Ya que por un lado todas las decisiones que toma en el cabildo se las indican desde la coordinación de Proyectos Especiales, y en el caso de Teto Murguía tendrá que obedecerlo a través de Alejandro Domínguez y por otro lado Enrique Serrano fue el único personaje de peso político que acudió a la toma de posesión.

Los expresidentes municipales y expresidentes de partido hicieron el vacío al dedazo, por lo que su corazón tripartita tendrá que convertirse en un corazón multipartita ya que los escasos militantes que le quedan al tricolor no están de acuerdo en la decisión que tomó el triunvirato

Pero hay muchas voces en el PRI que afirman que Alito Moreno, Graciela Ortiz, Alejandro Domínguez, Adriana Fuentes, Hiram Hernández y Enrique Serrano solo aspiran a candidaturas plurinominales y por ello tienen secuestrado al tricolor.

Y para confirmar lo anterior solo basta con observar que ninguno de los otrora representantes de los sectores del PRI acudió el domingo a la toma de protesta de Mireya Porras.

Y para rematar tuvo el desatino político partidista la Coordinadora de Proyectos Especiales Adriana Fuentes invitar a regidores morenos y panistas, pues que esperaba que le echaran flores a Morena.

En fin, se está conformando una corriente crítica al interior del partidazo.

Por lo pronto, en las colonias ya esperan que la regidora Mireya Porras y de su equipero el regidor Jorge Gutiérrez Casas y de la coordinación de proyectos especiales para que gestionen las necesidades que se mantienen olvidades desde el 2016.

***

Ahora resulta que por un supuesto decreto presidencial la Guardia Nacional ya no será de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se convertirá como lo fue desde un principio de un apéndice de la SEDENA.

Ya que desde que fue creada los emolumentos de la tropa y de los ejecutivos superiores dependían de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, que este artificio ya fue superado por este decreto administrativo en los hechos queda en el suelo aquella promesa de campaña del hoy presidente de la república de desmilitarizar al país.

Ahora falta que los del partido guinda tengan argumentos para defender esta decisión y se enfrenten a colectivo votante en las próximas elecciones.

***

Eso que hicieron de cambiar el dictamen constituye un delito, se llama ejercicio indebido del servicio público, seguramente el ex gober Javier Corral va a querer presentar una denuncia penal contra del presidente de esa comisión que es el diputado Gabriel García.

El diputado de la coalición de Morena, Oscar Avitia quien es integrante de la Comisión Jurisdiccional fijó su postura al respecto en sesión de la mesa permanente, quien aseguró que el desistimiento que realizó el abogado Gerardo Cortinas Murra el lunes 8 de agosto da la razón a la fracción parlamentara de Morena, que denunció desde el inicio del proceso irregularidades sistemáticas y de fondo en este juicio.

El legislador enumeró las fallas e irregularidades que empantanaron este proceso desde su origen, la respuesta de la Consejería Jurídica del Estado, que concluyó que no contaba con los documentos que se solicitaban para el juicio político promovido por el licenciado Gerardo Cortinas Murra, y que se solicitó un plazo de hasta 5 ejercicios fiscales para entregar a la comisión jurisdiccional.

Agregó que no durante este tiempo no se informó a la fracción parlamentaria de Morena, ni se deshago ningún elemento de prueba.

Otra irregularidad fue el cambio repentino que se realizó del sentido del dictamen en el seno de la Comisión Jurisdiccional, ya que en un inicio fijaba los motivos para NO aprobar el juicio político por falta de pruebas e inconsistencias; sin embargo, de última hora en la sesión de la comisión el dictamen cambió su sentido a positivo, motivo por el cual el diputado dio su voto razonado en contra.

El legislador sostuvo que Morena actuará conforme a la ley y el estricto apego a derecho, y nunca en base a revanchismos políticos como los que se observaban en este proceso.

Recordó que la denuncia contaba con deficiencias, que no son saneables y que no deberían ser corregidas por la comisión o la Secretaria Técnica, dado que no existe la suplencia de la queja en la Ley aplicable y esta debe permanecer imparcial, cosa que no ha sucedido”, indicó.

Destacó que además, las irregularidades no solo se encuentran en la denuncia, también fueron cometidas por la propia Comisión Jurisdiccional, porque no cumplió con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado, de Chihuahua respecto a los tiempos de admisión de la denuncia.

Por si fuera poco, para poder allegarse de pruebas, de manera ilegal Inventaron una prórroga del plazo contenido en el artículo 10 de la Ley, prorroga que debemos enfatizar no puede existir, dado que no está contemplada en la Ley aplicable. Llama la atención que el Diputado Gabriel Ángel García Cantú hizo la solicitud a título personal a la Secretaría de Hacienda, para posteriormente darlo a conocer a la Comisión y solicitar su aprobación, lo cual es totalmente irregular.

Finalmente, el diputado manifestó que ha quedado claro que no se respetaría la ley y que manipularían el procedimiento, por lo que no podemos legitimar un proceso profundamente corrompido y dejar que nos utilicen para ejecutar venganzas políticas.

“Es claro que no existe ningún afán de protección, y esperamos que tampoco exista un ánimo de linchamiento, sino un compromiso con la Ley y el pueblo de Chihuahua”.