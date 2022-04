La Cámara de Diputados aprobó con 488 votos a favor el dictamen de la Comisión de Vivienda, presidida por la legisladora Lilia Aguilar Gil, el cual busca promover la construcción de edificios sustentables y se fomentará el uso de energías renovables.

“El dictamen busca que los edificios que cuenten con ahorro de agua, de luz, con sistemas que permitan que no sólo se vuelvan edificios inteligentes sino edificios ahorradores y que no estemos en la situación en la que nos encontramos hoy, donde existen edificios públicos y privados que tienen, no solamente las luces prendidas todo el tiempo y que están haciendo un gran consumo de energía eléctrica que no tienen límites y fugas”, indicó.

La diputada del Partido del Trabajo explicó que a parte de las características que deberán tener los edificios para considerarse sustentables, se busca hacer un padrón de estos, y en un futuro a que todos los edificios que vayan a construirse estén obligados a tener está característica.

Se entenderá por Edificio Sustentable, todo inmueble que limita un espacio por medio de techos, paredes, pisos y superficies inferiores, que a lo largo de su ciclo de vida cumple con las especificaciones establecidas en las disposiciones legales; las normas mexicanas y las normas oficiales mexicanas vigentes en materia de suelo, energía, agua, materiales, residuos, calidad ambiental y responsabilidad social.

Se plantea también que se promoverá la construcción de edificios sustentables mediante las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades.