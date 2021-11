En su primer encuentro en persona con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, le agradeció a su homólogo que no trate a nuestro país “como su patio trasero”.

El encuentro entre ambos gobernantes sucedió la tarde de este jueves en la oficina oval de la Casa Blanca durante 20 minutos frente a los medios de comunicación en el marco de la IX Cumbre de los líderes de América del Norte.

Como lo ha expresado el presidente Biden, él quiere que el trato sea respetuoso y entre iguales; me lo manifestó desde la primera vez que conversamos por teléfono, ya como presidente de Estados Unidos, me dijo que no nos iban a ver como el patio trasero, cosa que agradecemos, porque de esa manera no necesitamos estar reafirmando nuestros principios de independencia y de soberanía”, afirmó López Obrador.

Agradecemos mucho ese trato, enfatizó el presidente de México.

Además, López Obrador se comprometió a trabajar en la integración económica de América del Norte.

El primero en hablar fue el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien subrayó que su gobierno apunta a una política de iguales y respeto mutuo hacia México.

En realidad, cuando yo era vicepresidente y ahora que soy presidente siempre dije que no iba a ser la política de buenos vecinos, sino de iguales en pie de igualdad”, remarcó el mandatario estadunidense.

No hablamos de los vecinos del sur, sino de nuestros pares”, sentenció Biden.

En seguida, el presidente Biden se refirió a los temas que serían abordados en el encuentro que inició después de las tres de la tarde.

En realidad, son muchos los temas que vamos a abordar y que también afectan a nuestros pueblos, como por ejemplo el control de pandemia, una recuperación económica inclusiva y también el tema de migración” detalló.

Al tiempo, hizo manifiesta su preocupación por las democracias en el mundo.

Sé que ambos estamos comprometidos para que la democracia realmente ayude nuestros pueblos; en realidad, la democracia se ha visto reducida en los últimos 20 años se ha visto reducida, son menos” indicó.

En seguida, hizo alusión a que el próximo año se cumplirán 200 años de las relaciones entre México y Estados Unidos.

Por lo que consideró que es un buen momento para “celebrar un futuro promisorio para los dos países.

Se van a celebrar 200 años de ambos países y no solo vamos a celebrar sino un futuro promisorio, Gracias por el compromiso, mantener estrechas y que sean más relaciones”, destacó Joe Biden, quien escuchó atento las palabras de López Obrador e intercambió unas miradas y sonrisas cuando fue desalojada la prenda del salón Oval en medio de varias preguntas al aire sin responder.

