Un acierto del alcalde quitar VIP a funcionarios en la Feria

La seguridad pública en nuestra ciudad y el estado está pegada con alfileres

Karen Mora le cosquillea a los regidores priistas

Esta administración federal tiene el mayor número de homicidios dolosos: PC

Los profes de la Coordinación de Seguridad Vial han conseguido una inversión histórica para la aplicación de pintura termoplástica caliente y vialetones solares en la ciudad con más de 70 millones de pesos.

Muy pronto las calles de Ciudad Juárez tan parchadas y sucias van a tener otra imagen. Personas más expertas en la materia han pasado por esos espacios públicos sin trascender, mientras los juarenses vivimos en una ciudad destruida y fea, pero tenían que llegar para propios y extraños el profesor César Tapia y su operador en Control de Tráfico consiguieron el respaldo del presidente municipal y podrán dar otra cara a las calles de Ciudad Juárez.

El trasfondo podrá ser político, tener líderes magisteriales en cargos públicos, pero seguramente el presidente se ha llevado la gran sorpresa de una ciudad más ordenada; a comparación de la administración anterior, se observan tránsitos menos voraces, semáforos que no duran días descompuestos.

Con este tipo de inversiones y cambios en la ciudad, el presidente municipal sigue operando a lo grande para el 2024, ojalá si sea cierto que el material que van a aplicar sea de calidad y no vayan a salir como siempre que se robaron todo el dinero.

***

La encomienda que lanzó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar a sus funcionarios más cercanos de que se abstengan de ir a la Feria Juárez en primera fila VIP, resultó un gran acierto porque como lo dijo también: se ven mal, así que los directores bien obedientes acataron la recomendación del líder la comuna juarense.

Además, ayer dijo durante la tradicional conferencia de prensa de los lunes, que ordenó no poner la terraza que operaba como cantina y que era guarida de los funcionarios de primer nivel para presenciar el espectáculo artístico en el Teatro del Pueblo.

Esa decisión permitió que la gente que no alcance a entrar a la Feria Juárez por los llenos que ha registrado, puedan ver desde fuera los conciertos más exitosos como lo fue el pasado sábado cuando se presentó Julión Álvarez.

Lo mismo sucedió en la inauguración del evento cuando se presentó Gloria Trevi que, desde las escaleras para entrar a la Feria Juárez presenciaron el concierto que por cierto fue bien aceptado por la gente que asistió.

La terraza que estuvo el año pasado, sin duda, tapaba la visibilidad de ellos presentes que estaban al sur de la Plaza de la Mexicanidad, ahora pueden observar la concha acústica, lugar donde se presentan los artistas de talla internacional.

***

Mientras que los sicarios entran a sus anchas a prestigiosos restaurantes, como pasó el jueves anterior en el Denny’s, la gobernadora y su equipo de seguridad pública estatal se rascan la cabeza y observan como todo el estado se les va de las manos ante los fuertes embates del crimen organizado que en los 4 puntos cardinales de nuestra geografía se la pasan prendiendo fuegos.

Ciudad Cuauhtémoc un polvorín, Parral y Jiménez las balaceras están a la orden del día y los decapitados brotan por todos lados y en el caso de nuestra frontera las bandas delincuenciales se han apoderado prácticamente hasta de los espacios públicos y la gente sale con miedo de nuevo como en el 2008, 2009 y 2010 cuando esta frontera estuvo a punto de convertirse en pueblo fantasma y a las 9 de la noche no había una sola alma en las calles.

“Voy a abrazar a Juárez y si es necesario irme a vivir allá así lo haré”, manifestó la gobernadora unos días antes de su toma de posesión ………a la vuelta de los meses nos damos cuenta de que fueron palabras que no salieron del corazón y la gobernadora no se ha preocupado por abrazar a Juárez y menos por sus problemas cotidianos en donde el lunes asesinan a dos y el martes a 4 y toda la semana igual.

Finalmente coméntanos la última de la Gobernadora: Consiguió un helicóptero adicional, gratis no, al que ya patrullaba en esta frontera; sin embargo, ninguno de las dos aeronaves cuentas con las características para seguridad pública, no están artillados, no tienen cámara de visión nocturna ni mucho menos faros nocturnos para vigilar por la noches desde las alturas ……….Señores malandros favor de delinquir de 7 de la mañana a 7:30 de la tarde porque después de esa hora ya no se ve nada.

***

A varios les llama la atención que la directora de Desarrollo e Infraestructura en Desarrollo Social, Karen Mora López anda muy cercana a los regidores priistas Mireya Porras Armendáriz y Jorge Alberto Gutiérrez Casas, lo que causa mucha curiosidad porque nadie sabe si alguien le ha encomendado operar políticamente con la fracción del PRI.

Sin embargo, no es de extrañar el coqueteo de la morenista hacia el priismo, pues de todos es conocido que trató por todos los medios de ayudarle a llegar a la dirigencia tricolor al exalcalde Ariel Fernández, quien por cierto fracasó en hacerlo, pues no estuvo ni un milímetro cerca de obtener la presidencia del partido.

Al parecer a la morenista le queda poco tiempo de influencia en su propio partido y de ahí que intente mantenerse viva, pues para las elecciones internas de Morena a consejeros, ni modo que se regrese a su lugar de origen, que está en Parral, o que vaya a la capital a operar o que tenga simpatizantes en la frontera, pues ahí se ha peleado con más de un director, además del distanciamiento que ya tiene con el titular de Desarrollo Social debido a que nomás no sabe operar bien los eventos que le encargan.

***

Tras el reporte que dio la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sobre la incidencia delictiva de mayo, en donde se registraron con dos mil 833 víctimas de homicidio 77 feminicidios, ubicándose el mes de mayo como el más violento en lo que va del año, la agrupación Poder Ciudadano, señaló por medio de una nota informativa que esta administración tiene el mayor número de homicidios dolosos.

De acuerdo con la información de la funcionaria federal, con la actualización al mes pasado, esta administración del gobierno federal suma 121 mil 642 homicidios dolosos; superando las 120 mil 463 víctimas durante el gobierno de Felipe Calderón.

Rodríguez Velázquez reconoció que los homicidios repuntaron en los últimos dos meses, aun así, añadió que el pasado mes de mayo, es el más bajo desde hace cinco años.

Pese a las cifras poco alentadoras la funcionaria insistió en que la estrategia de seguridad en la correcta y las acciones que se realizan son más precisas contra las estructuras de los cárteles.

De los seis primeros estados que mencionó como los que concentran el 48 por ciento de los asesinos, no aparece el estado de Chihuahua, pero a de estar cerca de las entidades más violentas.