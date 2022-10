By

Encarrilan y le dan vuelo a Paco Llera

A todo lo que da la corrupción en aduanas

Faltan dar el último estirón a Obras Públicas y Servicios Públicos

Un fiasco la fase preoperativa del BRT 2

Maurilio Fuentes más lento que una tortuga

AMLO abrió la etapa del recule

El culiacanazo no se olvida

El inge Arturo Luna pone en alto a Juárez

La gobernadora Maru Campos que anda al mil por ciento entusiasmada con querer ser presidenta, se llevó un nuevo descalabro en la última encuesta de Rubrum, en la que la colocan en el noveno lugar de los nueve aspirantes que tiene el PAN rumbo a la presidencia de la república.

Repite por segunda ocasión en el último lugar.

Se encuentra muy lejana de Margarita Zavala y aún más de Lilly Téllez quien va en primer lugar, en empate técnico con Ricardo Anaya.

Bien haría la gobernadora de dejar su aspiración para el 2030, y dedicar el cien por ciento de su tiempo y su capacidad en sacar del hoyo en el que se encuentra el gobierno del estado de Chihuahua.

***

Todo parece indicar que al doctor Francisco Llera lo van encarrilando rumbo a la sucesión de la rectoría de la UACJ.

Parece que los astros se le alinean al doctor.

En la uni se comenta que el rector Juan Ignacio Camargo ha visto con beneplácito las aspiraciones de Llera como una alternativa para sucederlo en el 2024.

Todo indica que el informe del rector en días pasados fue el marco perfecto para que la gobernadora Maru Campos le diera el espaldarazo a Paco Llera delante de las autoridades universitarias para arrancar su campaña con miras a la contienda rectoral dentro de dos años.

Se sabe que el gobierno estatal busca asegurar una sucesión sin conflictos, por lo que atrás quedarán aquellas contiendas con 10 candidatos, las coaliciones triples, trifulcas prodemocracia y demás muestras de división universitaria.

El ameno encuentro entre las actuales autoridades universitarias, la gobernadora y el equipo de Llera Pacheco en el marco del cuatro informe rectoral, muestran que todo parece indicar que habrá un terso proceso de sucesión para el 2024.

***

Se está denunciando en varios medios nacionales la corrupción que impera en las aduanas del país que es una herencia del mexiquense Horacio Duarte, aún a pesar de que la Marina y la Guardia Nacional tienen el control desde hace un año.

A nivel local en el rubro de los chuecos se ha hecho común ver que todos los días, ya nomás se mete el sol, y empiezan a cruzar automóviles chuecos por el puente de la avenida Lerdo ante la presencia de los fiscales y de los elementos de la Guardia.

Automóviles que son resguardados temporalmente en el estacionamiento de la OME que esta frente a la presidencia, pagando su respectiva estancia hasta otro día que van por ellos.

Faltan solo 23 meses para que concluya la administración federal y el acabar con la corrupción se convertirá en el mito de un presidente mitómano.

***

Los directores de Obras Públicas y de Servicios Públicos del municipio Daniel González y Arturo Rivera, respectivamente, tratan de apantallar a los juarenses anunciando en medios y redes que bacharon, limpiaron y repararon alumbrado de la avenida Manuel J. Clouthier y la Montes Urales.

Estos directores exhiben su incapacidad de conocer cuando menos que cuando tomaron protesta como directores generales se comprometieron y obligaron a cumplir de forma ordinaria con estas actividades.

Nomás falta que quieran inaugurar la reparación de una lámpara o el haber ido a tapar tres baches.

Bien harían en dar a conocer actividades extraordinarias como: la construcción de un nuevo parque, o una nueva instalación deportiva, o que PASA ya esta pasando tres días a la semana por todas las colonias y fraccionamientos de la Ciudad.

Pero como dicen algunos regidores no hay que pedirle peras al olmo o lo que es lo mismo, lo que natura no dio Salamanca no otorga.

***

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez, no sólo parece disco rayado, sino que ahora también resultó mitómano.

Y es que resultó otro rotundo fracaso el primer día de la enésima fase preoperativa del BRT 2 y la subtroncal de la Gómez Morín.

Los Juarenses y los medios pudieron constatar que en el caso de la subtroncal sólo pudieron poner en funcionamiento un camión no articulado para toda la ruta.

Seguramente el camión utilizado lo sustrajeron del BRT 2; en el caso de esta ruta de la venida de las américas a la calle oro estuvo peor porque no se puso a funcionar ningún camión, e incluso en algunos paraderos estuvieron cerrados o bloqueados.

Esta novela de terror que viven los juarenses con este sistema que no ha podido ser implementado todavía le quedan muchos capítulos. A ver si para navidad del 2023 papá Noé les regala a los juarenses este sistema.

***

El subsecretario de Educación en la zona norte, Maurilio Fuentes, reacciona muy lento ante los problemas de educación.

Y es que el funcionario se tardó siete semanas en conseguir a más de mil alumnos de nivel básico una butaca y un aula para que pudieran tomar clases.

Apenas la semana pasada se anunció que se les estaba avisando a los padres de familia para que inscribieran a sus hijos en primaria y secundaria exclusivamente en turnos vespertinos.

Casi 50 días fueron necesarios para que la Subsecretaría de Educación pudiera conseguir una opción a estos niños que se encontraban sin tomar clases.

Esta rapidez modo tortuga ojalá no se replique en la gestión para cubrir la falta de maestros frente a grupo, y también la inocultable falta de aulas definitivas.

Bien haría Maurilio Fuentes en hacer quedar bien al secretario de Educación y Deporte Javier González Mocken quien es oriundo de esta frontera.

***

A recular se ha dicho, parece que este será el grito de guerra del presidente Andrés Manuel López Obrador en su podio mañanero al que todavía le faltan 23 meses de seguir a da y da.

AMLO expresó que no podrá cumplir con todos los compromisos que contrajo y ya le echó la culpa al neoliberalismo de haberle dejado muchos atrasos a México, que al él le sería imposible enmendar.

A muchos analistas y chismólogos, estas declaraciones del presidente les dejó el tufo de que, en esta última etapa, le servirá para irse deslindando e ir imponiendo en la mente y en los oídos del pueblo bueno y sabio de que no se podrán cumplir todas las promesas.

Tal parece que al presidente le cayó el veinte esa famosa frase que se aplica muy bien en campaña y en un gobierno y que dice: el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila.

***

Ayer se cumplieron tres años de la famosa liberación de Ovidio Guzmán ‘El Ratón’, el hijo del famoso narcotraficante El Chapo Guzmán, liberación considerada presidencial.

En México todo saben que después de haber sido detenido Ovidio en la capital sinaloense fue puesto en libertad minutos después por instrucciones del huésped de Palacio nacional.

Por lo que el ejército lo puso en libertad ipso facto, este hecho negro de la historia de este sexenio se le conoce a nivel nacional como el culiacanazo.

***

El gran trabajo que ha estado realizando el inge Arturo Luna al frente de la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio se extendió hasta el poblado de San Buenaventura quien acudió a la quinta edición de la Feria del Chile.

Ahí estuvo en representación del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar donde estuvieron importantes productores y expositores.

Es menester mencionar que el ejido de Benito Juárez, municipio de San Buenaventura es una población pujante, muy trabajadora, con unas autoridades ejidales muy humanas y socialmente responsables.

La Feria del Chile concluyó el pasado domingo, en la cual hubo una gran exposición de productores de chile, artesanías, pintura y escritores, además de venta de alimentos y conciertos de grupos musicales.

El Ejido de San Benito es uno de los productores más importantes de algodón, sin embargo, también cuenta con más de cuatro mil hectáreas de chile serrano.