El Caballo en líos con la justicia norteamericana

Sin pena ni gloria sesión extraordinaria del Congreso

El chimultriufo Alito se reunió con diputados y senadores

Tarde muy tarde pago el gobierno del estado los sueldos

Sale última encuesta de los gobiernos municipales

Completo desorden vacuna contra Covid-19

Nada les han enseñado las jornadas de vacunación al factótum Juan Carlos Loera y a sus colaboradores intermedios.

Ayer volvió a ser un caos la vacunación en las cuatro sedes que se designaron aquí en la ciudad.

Los jefes de la secretaría del malestar tuvieron la genial idea de recortar el horario de 08:00 a las 2:00 de la tarde; no supieron calcular el flujo de trabajadores de maquila como fue en la sede del Centro de Convenciones Cuatro Siglos donde iniciaron la jornada, pasadas las 8 de la mañana.

Y a los que llegaron desde la 04:00 de la mañana, la encargada de este módulo de parte del malestar llegó a las 6:30 diciendo que para que llegaban tan temprano, si las vacunas sobraban, desde la fila la interpelaron y le dijeron que lo que debería hacer es que soltaran las vacunas a todos los centros de medicina como lo hacen los vecinos de Estados Unidos.

Y tan sobraron las vacunas que hubo gente que se formó a la 10:00 de la mañana y con una desfachatez inusitada, pasada la una de la tarde les dijeron a los presentes que se retirarán que ya no serían atendidos ese día.

Con el uso de la policía municipal bloquearon los accesos a los estacionamientos a la 1:00 de la tarde.

Y para no variar brilló por su ausencia el superdelegado Juan Carlos Loera que no tiene otra ocupación que estar pensando en ser candidato a la presidencia municipal en el 2024 y a gobernador en el 2027.

Hasta en cuando en palacio nacional se darán cuenta de que la figura de superdelegado y quien la ocupa son una inutilidad para los chihuahuenses.

Con gran velocidad se propagó la noticia de los problemas que enfrenta Alfredo el “Caballo” Lozoya con las autoridades de Nuevo México por un supuesto delito de falsificación de documentos de un avión que adquirió hace ocho años.

Dicho asunto incluso llevó al parralense a ser detenido a principios del año y luego salió bajo finanza de alrededor de 10 millones de pesos.

Versión que no fue desmentida por el propio Caballo que se defendió diciendo que fue un malentendido lo que lo llevó a ser detenido y que sus seguidores no tenían de que preocuparse.

En su cuneta de Facebook Alfredo “El caballo” Lozoya comentó: “Hola amigos, sobre la información que está circulando, quiero compartirles que en este momento estoy cooperando con las autoridades americanas para dar solución rápida a este mal entendido, generado por un error en el trámite de compraventa de una aeronave.

No hay nada de qué preocuparse, pero de todas maneras agradezco mucho todas sus muestras de apoyo y cariño.

Mi mayor orgullo siempre será poder mirarles a los ojos”.

Queda claro que este tema trae una devaluación política para el candidato perdedor a la gubernatura y que sigue su carrera política en Movimiento Ciudadano y que pretende volver a relinchar en el proceso elector del 2024.

Por cierto, hoy la mañana sus alfiles el diputado Francisco Sánchez y el alcalde de Parral César Peña citaron a conferencia de prensa en la capital del estado en donde seguramente defenderán a capa y espada a su jefe político.

Sin pena ni gloria el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Néstor Armendáriz, rindió su informe anual de actividades donde se vio que anda presionado porque desde que se fue el exrector Luis Alberto Fierro de la UACH puso sus barbas a remojar.

Para nadie es desconocido que, durante el mandato de Javier Corral, el presidente de la CEDH se fue de bruces en apoyo al exgobernador; y de pasada se sumó a la campaña anti-Maru Campos, y ese es un asunto que tienen grabado en piedra los principales jefes de la casa de gobierno estatal.

No tardarán en aplicarle la grúa.

Sin embargo, lo que resaltó de su informe es que la Fiscalía y Seguridad Pública Estatal se siguen llevando la medalla de oro respectivamente, tratándose de más quejas presentadas por los chihuahuenses por la violación a los derechos humanos.

También llamó la atención el posicionamiento de la diputada Georgina Bujanda quien dijo que los informado no había sido suficiente para aminorar las quejas por violencia contra las mujeres y la niñez.

En otro tema se autorizó una modificación al crédito que contraerá el ayuntamiento de Chihuahua por 137 millones de pesos, para construir el nuevo relleno sanitario de esa localidad ya que el actual está por ser clausurado al agotar su vida útil.

Para no perder la costumbre, Alejandro Moreno “Amlito” tuvo ayer dos reuniones, al cuarto para las doce, una con los senadores y otra con diputados del PRI, ya que hoy inician los periodos ordinarios de sesiones en ambas cámaras.

Moreno se desvivió en discursos huecos que nadie le cree cuando habla del futuro de México; un ala muy fuerte del PRI está convencida que el dirigente priísta se la pasa haciendo acuerdos en lo oscurito con AMLO y por el eso el mote de Amlito.

Hace esos acuerdos con el fin de salvar su pellejo por el desaseado gobierno que llevó en Campeche.

No le importa empinar al PRI con tal de no pisar Almoloya, pero de que tiene oposición por todo el país y no se diga en Chihuahua, la tiene.

Cómo lo describimos el fin de semana, no solamente no se depositaron los sagrados sueldos devengados por la burocracia, maestros, empleados de organismos públicos, jubilados y pensionados el viernes después del mediodía como debe ser.

Esta quincena que recién terminó fue de 16 y sólo se pagan 15; sino que llegó el colmo del gobierno estatal de que los trabajadores de la salud de Pensiones Civiles del estado les depositaron pasadas las 4 de la tarde de ayer lunes.

Para los empleados de base, sindicalizados, pensionados y jubilados este sexenio pinta muy mal.

La empresa demoscópica Massive Caller encuestó a los 103 principales alcaldes de México y del estado de Chihuahua, entraron el de la capital del estado y de Ciudad Juárez.

En el primer rubro que es la aprobación que otorgan los ciudadanos Marco Bonilla de la capital de estado anda en sexto lugar con un 55.1 por ciento; Cruz Pérez Cuéllar este lugar 19 con un 47.9.

En el tema de la precepción de inseguridad el alcalde de la capital anda en el 15 lugar con un porcentaje 27.4; por su parte el presidente de esta heroica ciudad está ubicado en el 51 con un 44.7.

Por último, en el nivel de confianza que tiene la ciudadanía con su presidente municipales Marco Bonilla está en el 4 sitio con un 43.9; cruz Pérez Cuéllar está ubicado en el 62 con un 23.8.

En el actual presidente Cruz Pérez Cuéllar ha reducido los lugares de diferencia que existen con la capital del estado; cuando sus gobernantes eran en Chihuahua Maru Campos y en Juárez Armando Cabada que ni el polvo le vía a la entonces alcaldesa de la capital del estado.

Completo desorden provocado por la falta de organización fue lo que se vivió ayer en los distintos puntos de vacunación contra el Covid-19.

Fue la aplicación de la tercera dosis del refuerzo de la vacuna AztraZeneca, la cual algunos adultos de más de 56 años no se la pudieron aplicar por la desorganización. Algún burócrata de esos que entran a laborar a las 8 de la mañana y se retira a las 2 de la tarde se le ocurrió poner ese horario.

Se podían desde lejos ver las líneas de personas formadas por kilómetros, muchos ya no alcanzaron la dosis por el horario y a pesar de las inclemencias del clima, muchos permanecieron en esos centros de vacunación sin ser atenidos.

Hoy la situación pinta peor que ayer, así que se recomienda que desde la madrugada acuda hacer línea si no quiere quedarse sin la dosis.