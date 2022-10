Durante una gira de supervisión del modelo de salud IMSS Bienestar que absorbió la infraestructura hospitalaria estatal, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que aun cuando lo duden los conservadores se está construyendo uno de “los mejores sistemas de salud del mundo”.

Afirmo que en los últimos 23 meses de su gobierno “vamos a estar a la altura de las circunstancias”.

López Obrador encabezó un acto en el Hospital General del IMSS Bienestar, hasta donde llegaron centenares de manifestantes de una agrupación denominada Aqui No que se oponen a la construcción de una planta de amoniaco en Ahome, en las inmediaciones de la Bahía de Toplobampo.

Aunque se manifestaban a la distancia, el presidente aludió al tema y reivindicó la importancia de su construcción porque serviría para ampliar la producción se fertilizantes, indispensables para incrementar la producción de alimentos que permita acercar al país a la autosuficiente alimentaria.

Aunque a la distancia se escuchaban los gritos de repudio a la planta “que va a ponerle en la madre a la bahía “, el mandatario afirmo que su construcción no deriva de una imposición puesto que se realizó una consulta con las comunidades que mayoritariamente dio su anuencia para que se instalara en Ahome.

López Obrador insertó la construcción de la planta como parte de una estrategia que a futuro permitirá enfrentar el problema de la inflación en alimentos. Reconoció que en la coyuntura, derivado del conflicto en Rusia., México enfrenta una mayor presión en los alimentos, toda vez que la estrategia energética permitió reducir el Impacto en el costo de los energéticos

Al retomar el tema social, López Obrador sostuvo que “Les doy una buena noticia aunque no le gusta a los conservadores, pero por eso me río, va a aumentar en enero 25 por ciento a la pensión, y me río porque ahora se está discutiendo el presupuesto en el congreso y saben cuánto va a incrementarse el presupuesto, 100 mil millones de pesos para los adultos mayores, ancianos respetables, qué pasaba antes, pues se robaban el dinero, ahora desde luego que los expresidentes ahora Fox, que es el que más se queja, ya no tiene pensión, saben cuánto les daban a los expresidentes, 5 millones de pesos mensuales, ya se acabó eso, verdad que vale la pena aguantar aunque estén corajudos”

LaJornada