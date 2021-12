By

La industria maquiladora mantiene los protocolos de salud para prevenir los contagios de Covid-19, a través del uso de mascarilla, careta, sana distancia y todas las medidas pertinentes en este tema, externó Fabiola Luna Ávila, presidenta de Index Juárez.

Aseguró que hasta el momento no se tiene conocimiento que haya casos de contagios de la cuarta ola de Covid-19 en la ciudad, no obstante, no está por demás extremar precauciones, los cuidados y seguir trabajando con los colaboradores en el sentido de que los mismos cuidados que se ponen en práctica en las instalaciones de las plantas, las extiendan en sus hogares, sobre todo que viene esta época navideña.

Mencionó que continúan realizando pruebas Covid-19 de manera aleatoria, principalmente a las personas que no han decidido vacunarse.

Dijo que alrededor de un 95 por ciento del personal de la industria maquiladora en Ciudad Juárez se han vacunado contra Covid-19.

La industria maquiladora hizo un gasto considerable el año pasado que no estaba considerado y se tuvo que disponer presupuesto para otros rubros, sin embargo, para 2020 se ha hecho gastos para seguir con los protocolos de salud con recursos que ya están considerados dentro del presupuesto de este año.