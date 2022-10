Entre reto y mentadas Obras Públicas por baches

Adriana Terrazas no haya como pedir perdón

Andrea Chávez en un dilema, a echarse un volado

Después del informe, moviditos en la UACJ

En los corrillos de la presidencia municipal muchos se preguntan por qué la directora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza, se siente tan empoderada en el gobierno crucista y dicen que la funcionaria tiene necesidad de presencia y le encanta figurar en los eventos, sobre todo cuando asisten algunos de sus colegas directores.

Resulta que, en la Cruzada Rosa, realizada en la colonia Olivia Espinoza el pasado sábado 8 de octubre, Maritoña tomó el micrófono para explayarse en el discurso e ignoró por completo con alevosía y ventaja a otros directores ahí presentes.

Se supone que por protocolo y hasta por atención política quien toma la batuta no sólo es el director del área que organiza el evento donde se ofrecen servicios a la ciudadanía, que en este caso fue la Dirección de Atención Ciudadana.

También, se permite la participación de otros oradores, y dado que el evento realizado en el marco del mes rosa para la concientización del cáncer de mama, participan direcciones como Desarrollo Social, Educación, Instituto de la Mujer, Instituto del Deporte, Centros Comunitarios, se supondría que habría atención, mínimo, a sus iguales, pero quien pareció haber liderado todo el evento fue Mendoza.

Pero además comprometió el servicio del área de Educación con maestras que acudieron a la cruzada, todo porque a Antonieta Mendoza, que también es docente, le latió el corazón por ocupar un lugar en el sindicato de maestros, al final no obtuvo nada, y pues tenía que demostrar cierto liderazgo magisterial.

¿Le consultó a la directora de Educación, Martha Aracely, su opinión? Al parecer no. ¿Cómo ven? Pareciera que la directora de Atención Ciudadana aún no supera haber sido cambiada de Centros Comunitarios.

*****

Las lluvias que amenazan con seguir bendiciendo a la región durante la temporada otoño-invierno, le han puesto a la Dirección de Obras públicas del municipio un gran reto que tendrá que superar con personal propio, ya que los baches se han elevado a la décima potencia.

El ingeniero Daniel González García sabe que esto representa un problemón que sólo se puede resolver trabajando a marchas forzadas y mínimo con dos turnos por día.

No sabemos si el arqui González tendrá la capacidad para dar buenos resultados; los juarenses quieren circular y ver que tapen los millones de baches casi de forma inmediata y que el funcionario no vaya a salir que sí los tapó, pero hasta el mes de agosto del año que entra.

De no ser así todos los días se multiplicará el reto de la misma manera que se multiplican los recordatorios del 10 de mayo para dicha dependencia.

******

La presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, anda buscando la fórmula que le permita reconciliase con los loeristas, luego de la traición que les jugó en la torre legislativa cuando les arrebató, en contubernio con los panistas, la presidencia del Congreso del Estado por todo un año.

El pasado fin, la maestra salió en defensa de Juan Carlos Loera de la Rosa quien denunció públicamente la intromisión de agentes de la Fiscalía General del Estado en las oficinas del Bienestar con motivo de la investigación por la supuesta falsificación de certificados de vacunación de Covid-19.

Los del grupo del factótum Loera no se tragan el anzuelo de la colmilluda diputada expriísta y saben que esas expresiones no son nada en comparación con la presidencia que le arrebató a Benjamín Carrera.

Por lo tanto, esto hace suponer que las diferencias intra-guindas van para largo. No se diga en el Comité Estatal de Morena donde actualmente despachan Myrna Brighite Granados de la Rosa y el profe Martín Chaparro.

******

Este fin de semana, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena clarificó el criterio de quienes están en el supuesto, de que ostentando un cargo de elección popular ya sea del ejecutivo o legislativo, no pueden a la vez tener un cargo de dirección ejecutiva en el partido.

Tal es el caso de la diputada juarense Andrea Chávez quien a su vez es coordinadora de comunicación social del Comité Nacional de Morena.

Ante la disposición de dicha Comisión, la legisladora tendría que retirarse a la brevedad de uno o de los dos cargos.

Si renuncia al cargo ejecutivo partidista se verá muy mal ante su mecenas el tabasqueño Adán Augusto López, quien la promueve y a su vez demostrará su apego a las dietas legislativas y al fuero constitucional.

Por lo que no le quedará otra que presentar este martes o a más tardar el jueves su licencia ante la Cámara de Diputados; aquí aplica el dicho: “no se puede chiflar y tragar pinole” o también queda: “el que mucho abarca poco aprieta”.

Vale destacar que la medida definida por el instituto político a nivel nacional también aplica para el Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

******

Después del informe del rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Juan Ignacio Camargo Nassar, ofrecido la semana pasada, en la máxima casa de estudios juarense se empiezan a mover los soñadores de la rectoría.

Uno de esos aspirantes que se comporta con más soltura para que vean sus intenciones, es Francisco Llera Pacheco quien hasta hace unos días fue director del Conalep; entre la raza de la comunidad universitaria que lo conocen saben bien que dejó la dirección del Conalep para meterse de lleno a buscar la silla que ocupa Camargo Nassar.

Llera Pacheco cuenta con el apoyo del doctor Ernesto Morán y de todo su equipo que lo respaldó en el 2000 y en el 2018 para buscar la rectoría en aquel entonces, pero nunca lo consiguió.

El doc Morán cuenta con algunas bases en los institutos de ICB, ICSA, ITT y otros de los cuales puede echar mano para apoyar a Francisco Llera.

Llera Pacheco se presentó a la sesión solemne en donde el rector Camargo rindió cuentas a los universitarios, pero según dicen las lenguas venenosas no fue invitado.

El doctor Llera aprovechó la recta del informe para escribir un artículo que se publicó en un diario de circulación local para exponer sus ideas de lo que debería ser la UACJ.

Pero Llera no es el único que abiertamente ha manifestado su interés por dirigir a la Universidad, también lo ha hecho Flor Rocío Ramírez quien cuenta con el respaldo de maestros del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA).

Los aplaudidores de la maestra aseguran que ha hecho un extraordinario trabajo en la comunidad fronteriza de la mano del municipio y del estado.

Flor Rocío es esposa de Fernando Uriarte Zazueta ex diputado y exsecretario de Desarrollo Social y presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en tiempos del exgobernador César Duarte.

A Flor Rocío la poyan en su prematura carrera la jefa del departamento de Ciencias Administrativas, Blanca Márquez y el director de ICSA, Alfonso Morales, también tiene como apoyo a uno de los maestros de derecho, el famoso “coco” Olivas, quién se ha convertido su mano derecha en la toma de decisiones, hasta se le ha visto cargar el bolso de la maestra Ramírez.

Por su parte, los que le avientan confeti a Llera Pacheco presumen que recibe el apoyo de la número uno de gobierno del estado, ya que fue pieza clave en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027; además apoyó a Maru Campos en su campaña y gritan a los cuatro vientos que la gober le dio mano ancha al doctor Morán para que haga y deshaga en la uni, ¿será?