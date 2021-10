By

Este domingo Martha Sepúlveda pondrá fin a su vida. La mujer recibirá la eutanasia sin tener una enfermedad terminal, ya que padece una enfermedad crónico-degenerativa que le causa dolores indescriptibles.

Su único hijo, Federico, de 22 años, dice a la BBC Mundo que su mamá está tranquila y feliz desde que le dijeron que podía morir porque su vida era literalmente un infierno.

Frente a las cámaras, comiendo patacón con guacamole y tomando cerveza en un restaurante de Medellín, sonríe a pesar de que se enfrentará a la muerte.

Así lo muestra un video publicado por Juan David Laverde en una entrevista para Caracol TV: “Soy una persona católica, me considero muy, muy creyente. Pero Dios no me quiere ver sufrir a mí”.

La mujer de 51 años se dice con suerte ya que la Corte Constitucional de Colombia amplió la muerte asistida para personas con enfermedades no terminales, es decir, extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan “un intenso sufrimiento físico o psíquico” por causa de una lesión o enfermedad incurable.

Desde 2018, Martha Sepúlveda padece una enfermedad cónico-degenerativa llamada esclerosis lateral amiotrófica, que le impide mover las extremidades correctamente, causándoles dolores indescriptibles.

La Conferencia Episcopal de Colombia aseguró que la muerte no es la respuesta al dolor y llamó a Martha Sepúlveda a reflexionar lejos de los medios de comunicación que no han dudado en tomar su dolor para hacer propaganda de la eutanasia.

Señaló que la muerte propiciada mediante el suicidio asistido no resulta compatible con su interpretación de la dignidad de la vida humana, como si lo es la utilización de los cuidados paliativos.

QuintoPoder